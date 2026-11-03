Megszavazta az Országgyűlés, hogy már idén munkaszüneti nap lesz december 24-e
Az Országgyűlés a keddi ülésnapján döntött a december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánításáról szóló javaslatról. A Tisza-frakció javaslatát az ellenzéki képviselőcsoportok is támogatták.
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