Borítókép: Gulyás Gergely, a Fidesz országgyűlési képviselője (Fotó: Ladóczki Balázs)
Gulyás Gergely megkapta, és tovább is utalta a miniszteri végkielégítését
Magyar Péter korábban nem akarta kifizetni az Orbán-kormány tagjainak törvényesen járó juttatást, amit mindannyian a kárpátaljai nagydobronyi gyermekotthonnak ajánlottak fel.
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