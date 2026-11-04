Karácsonyig biztos rács mögött marad Bús Balázs

Bús Balázs korábban is vitatta a letartóztatás indokoltságát

A volt óbudai polgármester letartóztatását eredetileg június végén rendelték el. A védelem már korábban is kifogásolta a kényszerintézkedés fenntartását. Bús ügyvédje, Papp Gábor októberben arról beszélt a Magyar Nemzetnek, hogy álláspontja szerint nem állnak fenn azok a különös okok, amelyek indokolnák védence további fogva tartását.

A Kecskeméti Járásbíróság októberben újabb két hónappal, december 25-ig hosszabbította meg a letartóztatást. Ezt a határozatot támadta meg a védelem, ám a másodfokú bíróság most elutasította a fellebbezést.

A büntetőeljárás továbbra is folyamatban van, a gyanúsítottak bűnösségéről jogerős bírósági ítélet nem született. A mostani határozat kizárólag a letartóztatás fenntartásáról rendelkezik.