Lannert Judit ellen tüntetnek ma a diákok, elegük lett a megszegett ígéretekből

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Az oktatási miniszter döntése az egyetemisták megélhetését is veszélybe sodorhatja.

Gidró Kriszta
2026. 11. 06. 7:36
Lannert Judit ellen tüntetnek ma a diákok, elegük lett a megszegett ígéretekből
Nem azt kapják a pedagógusok, amit ígértek nekik. Forrás: Facebook / Lannert Judit

 

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