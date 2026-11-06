Lannert Judit ellen tüntetnek ma a diákok, elegük lett a megszegett ígéretekből
Az oktatási miniszter döntése az egyetemisták megélhetését is veszélybe sodorhatja.
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