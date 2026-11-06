Pócs János a kitiltásról: Ki van adva a parancs, ki kell lőni

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Csak az ellenzékkel és a sajtóval keménykedik Forsthoffer Ágnes, a más helyett szavazó tiszást nem büntették meg.

Gidró Kriszta
2026. 11. 06. 7:10
Pócs János a kitiltásról: Ki van adva a parancs, ki kell lőni
Fotó: Hatlaczki Balazs

Pócs a beszélgetésben arra is kitért, hogy a miniszterelnök korábban többször tett megjegyzéseket az esetleges alkohol- vagy drogfogyasztására. A képviselő ezt határozottan visszautasította, és közölte, hogy nyolc éve nem fogyasztott alkoholt. Ismét felajánlotta, hogy Magyar Péterrel együtt bármikor hajlandó alkohol- és drogtesztnek alávetni magát, azzal a feltétellel, hogy amelyikük megbukik, távozik a közéletből.

A fideszes képviselő kijelentette, hogy a három ülésnapos kitiltásnál sokkal jobban zavarja, hogy szerinte csalási szándékot tulajdonítanak neki. Hozzátette, a fenyegetések és a lehetséges pénzbüntetések sem tántorítják el a parlamenti munkától.

A politikus az eljárást az ötvenes évek módszereihez hasonlította, és úgy fogalmazott, hogy szerinte az új rendszer még a régi államvédelmi hatóságnál is rosszabb.

A más helyett szavazó tiszás esete

Nem volt ilyen kemény Forsthoffer Ágnes, amikor Schummer Orsolya tiszás képviselőről derült ki, hogy Csézy Erzsébet helyett ő nyomta meg a szavazógombot egy kétharmados szavazásnál, erről Dúró Dóra, a Mi Hazánk képviselője tett közzé egy videót.

Az eset után Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője emlékeztetett, hogy 

Az Országgyűlésről szóló törvény 28. § (5) bekezdése szerint az országgyűlési képviselő a képviselői jogait személyesen gyakorolja. Tehát egyértelműen tilos bárkinek más helyett szavazni.

 

Az ellenzéki politikus szerint a fentiekből két dolog következik:

  • Schummer Orsolya egyértelműen és súlyosan megsértette az Országgyűlésről szóló törvényt azzal, hogy – most már többszörösen bizonyítottan – más helyett szavazott.
  • Csézy Erzsébet alkalmassága kapcsán erős kétségek merülhetnek fel, ha maga is elismeri, hogy nem képes önállóan megnyomni a szándékával megegyező szavazógombot.

A KDNP a Házbizottsághoz fordult, amely azonban napirendre sem tűzte az esetet.

Toroczkai Lászlót egy hétre tiltották ki

Elfogadhatatlan hangnem miatt Toroczkai Lászlót is kizárta az Országgyűlés egy heti üléséről Forsthoffer Ágnes házelnök. Az eset előzménye, hogy a Mi Hazánk frakcióvezetője „gyáva, undorító féregnek” nevezte Magyar Pétert a parlamentben, miután a miniszterelnök korrupciógyanús ügyekkel és családi cégek érdekében végzett lobbizással vádolta meg Toroczkai Lászlót. Ezt az esetet még a Társaság a Szabadságjogokért jogászai is aránytalannak ítélték. Azt írták, hogy az egész heti kizárás arányosságát Forsthoffer Ágnes nem indokolta meg, pedig enyhébb eszközök is rendelkezésére álltak volna, mint a rendreutasítás, a figyelmeztetés, vagy a szó megvonása. Szerintük a választott szankció „ebben a konkrét esetben nem volt igazolható”, az egész hétre szóló kizárás pedig „megtorlásként értelmezhető”, és dermesztő hatást gyakorolhat a parlamenti vitára.

A házelnök a sajtóval is keménykedik

A sajtó munkatársait is érik váratlan szankciók a házelnök részéről. Október elején például a Magyar Péter politikai bölcsőjének számító Partizán stábját tiltotta ki Forsthoffer Ágnes. A szerkesztőség beszámolója szerint az Országgyűlés sajtófőnöke elsőként arra hivatkozott, hogy a Partizánnak nincs NMHH-regisztrációja. A csatorna megküldte a regisztrációt igazoló dokumentumot, ezt követően azonban új indoklással állt elő a sajtóosztály. A Partizán közlése szerint ekkor azt az indoklást kapták, hogy a csatorna az NMHH oldalán nem „sajtótermékként” szerepel, illetve a Partizán oldalán megszűnt a politikai cikkek rendszeres közzététele. A csatorna szerint ezek korábban nem merültek fel az akkreditációval kapcsolatban, és vitatják, hogy a nyilvántartási kategória alapján ne minősülnének sajtóterméknek.

A Partizán stábját körübelül két héttel később visszaengedték a parlamentbe.

 

A HírTV munkatársait és Gulyás Virágot is szankcionálták

Egy hétre kitiltották az Országházból a HírTV két munkatársát, ez ezen a héten történt. Forsthoffer Ágnes házelnök közösségi oldalán közzétett bejegyzéséből az derül ki, hogy  a televízió munkatársai több alkalommal, szándékosan szegték meg a sajtó képviselőire vonatkozó szabályokat, ezért figyelmeztetésként egyhetes kitiltással sújtották őket.

Teremőrökkel akarta kivezettetni Gulyás Virágot az Országgyűlés páholyából Hallerné Nagy Anikó, miután Magyar Péter a felszólalása közben provokatívan odaszólt az újságírónak. Gulyás Virág reagált a miniszterelnök neki címzett kiszólására, amit azonnal félbeszakított az ülésvezető, jelezve, hogy „a páholyból nem szólhat bele” a tanácskozásba, majd megkérte a teremőröket, hogy „segítsenek kikísérni a hölgyet”. Gulyás Virágot később örökre kitiltották az Országházból.

 

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