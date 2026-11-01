Magyar Péter újra kommentben akadt ki, ezúttal Szondi Vanda videója alatt
A miniszterelnök nehezményezi a facebookozok reakcióit. Ezúttal Szondi Vanda videója alatt akadt ki, szokásosan egy kommentben Magyar Péter.
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