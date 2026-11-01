Látványos óriásszámmal állt elő a gazdasági miniszter, de a részletek különös trükköt rejtenek

Célzott keretek a dráguló hitelezés árnyékában

A csomagban új, konkrét költségvetési és fejlesztési elemként két ágazati előirányzat jelenik meg:

a magyar vállalkozások exporttevékenységének és külpiacra lépésének támogatására, a saját márkás megjelenés ösztönzésére 25 milliárd forintot különítenek el,

a turizmus fejlesztésére pedig 89 milliárd forintot szánnak.

Ezek a célzott összegek azonban eltörpülnek amellett, ahogyan a kormány a cégek napi finanszírozási környezetét átalakította. Bár a beruházási hiteleknél megmaradt a kedvezményes kamat, a Széchenyi Kártya Program 3 MAX+ likviditási és folyószámlahiteleinél a június 18. után benyújtott kérelmekre és a július 15-től megkötött új szerződésekre megszüntették a fix 3 százalékos kamatot, és változó, 3 havi BUBOR-hoz kötött kamatozásra állították át azokat.

Augusztusban pedig a kormány határozatban döntött arról, hogy 12 800 milliárdról 11 200 milliárd forintra szállítja le az állami viszontgaranciák felső határát.

A kedden benyújtott 2027-es adócsomag ráadásul tetemes mennyiségű adóemelést tartalmaz, amelyektől és a szigorításoktól összesen 929 milliárd forint többletbevételt vár a kabinet. A dráguló működési hitelek és az adóelvonások mellett a régi uniós maradványpénzek átnevezése és a banki, valamint magánforrások összeszámolása aligha hozza el a miniszter által ígért fordulatot.