Nagy Ervinnel szembejött a valóság: kiröhögték követői, amikor a költségvetést dícsérte
Nagy Ervin a közösségi oldalán igyekezett jó színben feltüntetni a 2027-es költségvetést, ám a kommentelők más véleményen voltak a büdzsé kapcsán, mint a kulturális államtitkár.
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