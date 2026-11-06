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Még a sükösdiekkel is kitoltak Magyar Péterék, teljes káosz van a szociális tűzifaprogram körül is, végül a rászorulók járnak pórul

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Hiába jelentette be a kormány a szociális tűzifaprogram keretének megduplázását, a rászorulók téli ellátása körül továbbra is kérdések merülnek fel. Sükösdön az önkormányzat az igényelt 440 köbméter helyett mindössze 154 köbméter támogatást kapott, így a korábbi 250–300 helyett csupán 130–150 családon tudnak segíteni. A Magyar Nemzet megkeresésére az Élő Környezetért Felelős Minisztérium válaszolt, ám érdemi tájékoztatás helyett a Vidék- és Településfejlesztési Minisztériumhoz irányította szerkesztőségünket. Utóbbi tárca és a Szociális és Családügyi Minisztérium egyelőre nem reagált.

Gábor Márton
2026. 11. 06. 10:05
Még a sükösdiekkel is kitoltak Magyar Péterék, teljes káosz van a szociális tűzifaprogram körül is, végül a rászorulók járnak pórul
Fotó: Havran Zoltán

A korábbi cikkünkben is arra hívtuk fel a figyelmet: a közösségi oldalakon közzétett kormányzati bejelentések és a ténylegesen kiosztható tűzifa mennyisége között jelentős különbség lehet. A rászoruló családok számára ugyanis nem a kommunikált milliárdok, hanem a téli fűtéshez szükséges tüzelőanyag jelenti a valódi segítséget.

Az egyik minisztérium válaszolt, de a felelősséget továbbította

A kialakult helyzet tisztázása érdekében a Magyar Nemzet több kormányzati szereplőt is megkeresett. Kérdéseket küldtünk az Élő Környezetért Felelős Minisztériumnak, a Szociális és Családügyi Minisztériumnak, valamint a Vidék- és Településfejlesztési Minisztériumot vezető miniszternek. Szerkesztőségünk Sükösd önkormányzatától is tájékoztatást kért.

A megkeresésünkre egyelőre kizárólag az Élő Környezetért Felelős Minisztérium reagált. A tárca válaszában azt közölte,  

szociális tüzelőanyag-programban a tűzifa biztosítása tekintetében közreműködő, végrehajtó szerepet lát el.

A minisztérium szerint a sajtómegkeresésben szereplő valamennyi kérdés a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium illetékességébe tartozik, ezért azokat érdemi válaszadás céljából továbbították a tárca sajtóosztályára. Vagyis az Élő Környezetért Felelős Minisztérium a kérdések megválaszolása helyett illetékességi okokra hivatkozva elküldte azokat egy másik minisztériumnak. A Vidék- és Településfejlesztési Minisztériumtól azonban egyelőre nem érkezett válasz, ahogyan a Szociális és Családügyi Minisztérium sem reagált a megkeresésünkre.

Pedig többek között arra szerettünk volna választ kapni, hogy országosan hány önkormányzat kapta meg a teljes igényelt tüzelőanyag-mennyiséget, hány település részesült csökkentett támogatásban, és mekkora lehet a különbség az igényelt, illetve a ténylegesen megítélt mennyiségek között. Arra is rákérdeztünk, hogy a kormány tervez-e kiegészítő támogatást biztosítani azoknak az önkormányzatoknak, amelyeknél a rendelkezésre álló tüzelőanyag nem elegendő valamennyi rászoruló megsegítésére.

A sükösdi eset azért is figyelemre méltó, mert az önkormányzat tájékoztatása szerint a korábbi években 250–300 családnak tudtak segítséget nyújtani, idén viszont ennek akár csak a felét tudják támogatni. A támogatásból kimaradó háztartások helyzete különösen nehéz lehet azokban az esetekben, amikor a tűzifa jelenti az egyetlen fűtési lehetőséget.

Magyar Péter sükösdi kedvencei

Sükösdi az a hátrányos helyzetű gyermekekből álló tamburazenekar is, amelyet Magyar Péter miniszterelnök még a parlament alakuló ülésére is meghívott. A miniszterelnök még a kampányban találkozott a zenekarral, egy videót is megosztott róluk közösségi oldalán.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Havran Zoltán)

szociális és családügyi minisztériumélő környezetért felelős minisztériumvidék - és településfejlesztési minisztériumszociális tüzelőanyagönkormányzatSzóljon hozzá!

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