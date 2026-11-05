Megjelent a kormányfigyelő, egyetlen oldalon követhetők a miniszterek és az államtitkárok

Letölthető adatbázist is készítettek

A fejlesztés egyik további érdekessége, hogy az adatokat nem zárják be a honlap felületére. A Közadat menüpontban négy különálló, JSON-formátumban letölthető adatállomány érhető el. Ezek a kormányzati tisztségviselők, az országgyűlési képviselők, az egyéni választókerületek eredményei, valamint a személyi változások adatait tartalmazzák. A honlap tájékoztatása szerint a kormányzati adatbázis 93, a képviselői 198, az egyéni választókerületi 106, a személyi változásokat összegző állomány pedig 48 tételt tartalmaz. Az adatokat hitelesítés nélkül, programból is le lehet kérni, vagyis más fejlesztők és kutatók is felhasználhatják az összeállításokat.

A Kormányfigyelő mögött a honlap impresszuma szerint egy bizonyos Bitfusion Group Kft. áll, az oldal láblécében pedig a NexaDone szerepel a fejlesztőként.