Ők jelenthetnek veszélyt Magyar Péterre – ezek az erőközpontok rajzolódnak ki a Tisza-kormányban

Ruff Bálint maga is a kormány egyik meghatározó szereplője:

miniszterelnökséget vezető miniszterként a Miniszterelnökséget irányítja, emellett miniszterelnök-helyettesi tisztséget is betölt.

A harmadik csoportot az üzleti, azon belül is a multinacionális vállalati világból érkező szereplők alkothatják.Bár mindössze hárman tartoznak ebbe a körbe, kifejezetten jelentős kormányzati pozíciókat birtokolnak. Ide sorolható Orbán Anita, Kapitány István és Kármán András. Orbán Anita külügyminiszterként és miniszterelnök-helyettesként, Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterként, Kármán András pedig pénzügyminiszterként dolgozik a kabinetben.

Ez a három tárca különösen fontos gazdasági és stratégiai döntések meghozatalában:

a külpolitikai kapcsolatok alakítása, az energetikai és gazdaságpolitikai irány meghatározása, valamint az államháztartás és a költségvetés irányítása is hozzájuk tartozik.

A három csoport felosztása tehát nem egyszerűen személyi kérdés, hanem a kormányzati hatalom belső elosztásáról is képet adhat. A kabinetben egyszerre vannak jelen a Magyar Péterhez kötődő politikai szereplők, a Ruff Bálint köréhez sorolt miniszterek és a vállalati szférából érkező vezetők.

Fontos ugyanakkor hangsúlyozni, hogy a csoportosítás informátoraink értékelését tükrözi, nem hivatalosan deklarált kormányzati struktúra. A miniszterek személye és tárcájuk hivatalos megnevezése nyilvános adat, a személyes lojalitásra és a belső politikai kötődésekre vonatkozó állításokat azonban a kabinet nem erősítette meg nyilvánosan.

A felosztás mindenesetre magyarázatot adhat arra, miért tűnik sokszor nehezen összehangolhatónak a Tisza-kormány működése. Ha ugyanis valóban három különböző politikai és szakmai háttérrel rendelkező csoport osztozik a meghatározó tárcákon, akkor a kormányzati döntéshozatalban nem csupán az egyes minisztériumok szakmai szempontjai, hanem a kabineten belüli erőviszonyok is szerepet kaphatnak.