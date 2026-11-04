Ők jelenthetnek veszélyt Magyar Péterre – ezek az erőközpontok rajzolódnak ki a Tisza-kormányban

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Három jól elkülöníthető érdekcsoport osztozhat a hatalmon a Magyar Péter vezette kormányban – állítják egybenhangzóan lapunk forrásai. Értesülésünk szerint a kabinetben a miniszterelnökhöz hűséges politikusok, a Ruff Bálint köréhez tartozó szereplők, valamint a multinacionális vállalati világból érkezett vezetők alkotnak különálló erőközpontokat.

Gábor Márton
2026. 11. 04. 12:41
Ők jelenthetnek veszélyt Magyar Péterre – ezek az erőközpontok rajzolódnak ki a Tisza-kormányban

Ruff Bálint maga is a kormány egyik meghatározó szereplője: 

miniszterelnökséget vezető miniszterként a Miniszterelnökséget irányítja, emellett miniszterelnök-helyettesi tisztséget is betölt.

A harmadik csoportot az üzleti, azon belül is a multinacionális vállalati világból érkező szereplők alkothatják.Bár mindössze hárman tartoznak ebbe a körbe, kifejezetten jelentős kormányzati pozíciókat birtokolnak. Ide sorolható Orbán Anita, Kapitány István és Kármán András. Orbán Anita külügyminiszterként és miniszterelnök-helyettesként, Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterként, Kármán András pedig pénzügyminiszterként dolgozik a kabinetben.

Ez a három tárca különösen fontos gazdasági és stratégiai döntések meghozatalában: 

a külpolitikai kapcsolatok alakítása, az energetikai és gazdaságpolitikai irány meghatározása, valamint az államháztartás és a költségvetés irányítása is hozzájuk tartozik.

A három csoport felosztása tehát nem egyszerűen személyi kérdés, hanem a kormányzati hatalom belső elosztásáról is képet adhat. A kabinetben egyszerre vannak jelen a Magyar Péterhez kötődő politikai szereplők, a Ruff Bálint köréhez sorolt miniszterek és a vállalati szférából érkező vezetők.

Fontos ugyanakkor hangsúlyozni, hogy a csoportosítás informátoraink értékelését tükrözi, nem hivatalosan deklarált kormányzati struktúra. A miniszterek személye és tárcájuk hivatalos megnevezése nyilvános adat, a személyes lojalitásra és a belső politikai kötődésekre vonatkozó állításokat azonban a kabinet nem erősítette meg nyilvánosan.

A felosztás mindenesetre magyarázatot adhat arra, miért tűnik sokszor nehezen összehangolhatónak a Tisza-kormány működése. Ha ugyanis valóban három különböző politikai és szakmai háttérrel rendelkező csoport osztozik a meghatározó tárcákon, akkor a kormányzati döntéshozatalban nem csupán az egyes minisztériumok szakmai szempontjai, hanem a kabineten belüli erőviszonyok is szerepet kaphatnak.

Borítókép: A Tisza-kormány (Forrás: Facebook/Magyar Péter)

miniszterelnökvitézy dávidbóna szabolcsruff bálintMagyar PéterSzóljon hozzá!

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