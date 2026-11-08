Schmidt Mária gondolatkísérlete: Orbán Viktor fa kisszékét L. Simon László a Néprajzi Múzeumnak ajánlja fel

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Mi történne, ha Orbán Viktor a kampányban használt sámliját nyilvánítaná az újkori magyar történelem egyik szimbólumává, és múzeumba szánná? Ezzel a gondolatkísérlettel reagált Schmidt Mária a Tisza kampányautójának felajánlására. A történész szerint Magyar Péter olyan helyzetet teremtett, amelyben a Közlekedési Múzeum vezetői számára nincs jó döntés.

Juhász Kristóf István
2026. 11. 08. 18:47
Schmidt Mária gondolatkísérlete: Orbán Viktor fa kisszékét L. Simon László a Néprajzi Múzeumnak ajánlja fel
Forrás: Facebook

„Nincs jó döntés”

Schmidt Mária szerint a bejelentés a múzeum vezetőit is nehéz helyzetbe hozta. „Ha berakják ezt az adományt, akkor hagyják, hogy a miniszterelnök rendezze be a tárlatot. Ha nem rakják be, akkor komolytalanná teszik a kormányfőt.”

„Nincs jó döntés” – vonta le a következtetést. Ironikus megoldásként azt vetette fel, hogy a járművet kültéri elemként helyezhetnék el a múzeum bejárata előtt, így szerinte „a kecske is jóllakna és a káposzta is megmaradna”. 

„Mindenesetre nem irigylem a múzeum vezetését. De magunkat sem” – zárta bejegyzését.

Magyar Péter vasárnap is odakommentel a kritikusoknak

A kormányfő felajánlását Ceglédi Zoltán is bírálta, mire Magyar Péter a kommentek között egy korábbi jóslatát idézte, majd azt üzente neki: „Vergődj tovább”. Az elemző válaszában arra emlékeztette, hogy miniszterelnökként egy országot bíztak rá. Dömötör Csaba szintén megszólalt: a fideszes EP-képviselő úgy fogalmazott, ha ragaszkodnak a jármű kiállításához, kerüljön Rákosi Mátyás autója mellé. Arról egyelőre nincs információ, hogy a múzeum elfogadja-e a felajánlást, és kiállítja-e a kisteherautót.

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