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Szavazási botrány a parlamentben: Magyar Péter kemény fellépést sürget Pócs János ellen

Szavazási botrány a parlamentben: Magyar Péter kemény fellépést sürget Pócs János ellen

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Súlyos büntetést követel Magyar Péter Pócs János fideszes képviselőre, miután a miniszterelnök szerint a politikus megpróbálta félrevezetni az Országgyűlést egy szavazásnál. A kormányfő felháborodása különösen érdekes annak fényében, hogy néhány héttel korábban a saját frakciójában is történt egy hasonló, a parlamenti szavazás szabályosságát érintő incidens. Akkor Schummer Orsolya nyomta meg párttársa, Csézy Erzsébet szavazógombját, Magyar Péter azonban akkor nem követelt felelősségre vonást.

Gábor Márton
2026. 11. 03. 15:02
Szavazási botrány a parlamentben: Magyar Péter kemény fellépést sürget Pócs János ellen
Magyar Péter miniszterelnök Fotó: Hatlaczki Balazs

A felvételt közzétevő Mi Hazánk szerint Schummer ezzel bűncselekményt követett el, ezért a párt jogászai a képviselő mandátumának visszaadását követelték. Dúró Dóra arra is emlékeztetett, hogy 2007-ben Kispál Ferenc fideszes országgyűlési képviselő egy hasonló eset után lemondott mandátumáról.

Az ügyben megszólaltak az érintettek is. Csézy Erzsébet azt állította, hogy ő maga kérte padtársa segítségét, és a leadott szavazat az akaratával megegyezett. Schummer Orsolya mindössze annyit közölt: 

Technikai segítségnyújtás történt.

A magyarázat azonban nem oszlatta el a felmerült kérdéseket. A parlamenti képviselők ugyanis személyesen gyakorolják szavazati jogukat, vagyis a másik képviselő szavazógombjának megnyomása akkor is felveti a házszabályi és törvényességi aggályokat, ha az érintett politikus előzetesen erre kérte a segítséget. Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője a Házbizottság összehívását kezdeményezte, és a történtek kivizsgálását sürgette. A testület azonban végül úgy döntött, hogy nem vizsgálja ki az esetet. Magyar Péter pedig nem követelte Schummer Orsolya megbüntetését vagy lemondását. Sőt, a miniszterelnök kedvelte a frakcióvezető-helyettes „technikai segítségnyújtásról” szóló bejegyzését.

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Hatlaczki Balázs)

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