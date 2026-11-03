Szavazási botrány a parlamentben: Magyar Péter kemény fellépést sürget Pócs János ellen

A felvételt közzétevő Mi Hazánk szerint Schummer ezzel bűncselekményt követett el, ezért a párt jogászai a képviselő mandátumának visszaadását követelték. Dúró Dóra arra is emlékeztetett, hogy 2007-ben Kispál Ferenc fideszes országgyűlési képviselő egy hasonló eset után lemondott mandátumáról.

Az ügyben megszólaltak az érintettek is. Csézy Erzsébet azt állította, hogy ő maga kérte padtársa segítségét, és a leadott szavazat az akaratával megegyezett. Schummer Orsolya mindössze annyit közölt:

Technikai segítségnyújtás történt.

A magyarázat azonban nem oszlatta el a felmerült kérdéseket. A parlamenti képviselők ugyanis személyesen gyakorolják szavazati jogukat, vagyis a másik képviselő szavazógombjának megnyomása akkor is felveti a házszabályi és törvényességi aggályokat, ha az érintett politikus előzetesen erre kérte a segítséget. Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője a Házbizottság összehívását kezdeményezte, és a történtek kivizsgálását sürgette. A testület azonban végül úgy döntött, hogy nem vizsgálja ki az esetet. Magyar Péter pedig nem követelte Schummer Orsolya megbüntetését vagy lemondását. Sőt, a miniszterelnök kedvelte a frakcióvezető-helyettes „technikai segítségnyújtásról” szóló bejegyzését.