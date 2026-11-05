A társaság beltagja jelenleg is Nagy Ervin, kültagja pedig az édesapja. A politikus május 7-ig látta el a vállalkozás körüli ügyvezetői feladatokat, ezt követően azonban átadta a tisztséget édesapjának. A változtatásra nem sokkal országgyűlési képviselői megbízatásának kezdete előtt került sor, mivel a parlamenti képviselők mandátumuk idején nem tölthetnek be cégvezetői tisztséget. A végrehajtási eljárás pontos okairól és a követelés összegéről a nyilvánosságra került dokumentumok nem adnak tájékoztatást. Az azonban a cégadatokból kiderül, hogy Nagy Ervin vagyoni részesedése jelenleg is végrehajtás alatt áll.
Végrehajtás alá került Nagy Ervin céges részesedése
Két nappal kulturális államtitkári kinevezésének hivatalossá válása előtt foglalták le Nagy Ervinnek a családi vállalkozásában meglévő vagyoni részesedését. A végrehajtási eljárás máig nem zárult le, a cég ellen pedig korábban a NAV is több alkalommal intézkedett.
Borítókép: Nagy Ervin (Fotó: Hatlaczki Balázs)
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