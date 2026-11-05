Végrehajtás alá került Nagy Ervin céges részesedése

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Két nappal kulturális államtitkári kinevezésének hivatalossá válása előtt foglalták le Nagy Ervinnek a családi vállalkozásában meglévő vagyoni részesedését. A végrehajtási eljárás máig nem zárult le, a cég ellen pedig korábban a NAV is több alkalommal intézkedett.

Gábor Márton
2026. 11. 05. 9:04
Nagy Ervin
Fotó: Hatlaczki Balázs
Forrás: Magyar Bírósági Végrehajtói Kar honlapja/Ellenpólus

A társaság beltagja jelenleg is Nagy Ervin, kültagja pedig az édesapja. A politikus május 7-ig látta el a vállalkozás körüli ügyvezetői feladatokat, ezt követően azonban átadta a tisztséget édesapjának. A változtatásra nem sokkal országgyűlési képviselői megbízatásának kezdete előtt került sor, mivel a parlamenti képviselők mandátumuk idején nem tölthetnek be cégvezetői tisztséget. A végrehajtási eljárás pontos okairól és a követelés összegéről a nyilvánosságra került dokumentumok nem adnak tájékoztatást. Az azonban a cégadatokból kiderül, hogy Nagy Ervin vagyoni részesedése jelenleg is végrehajtás alatt áll.

Borítókép: Nagy Ervin (Fotó: Hatlaczki Balázs)

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