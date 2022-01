Utat kapnak a Békés megyei biciklisek

Krivik Viktor, a szarvasi polgármesteri hivatal programszervezője elmondta, nagy büszkeség számukra, hogy hosszú évek óta átvehetik az elismerést. Minden esztendőben benyújtják rá a pályázatot, amelybe mindig bekerülnek az aktuális év fejlesztései, a különböző intézkedések, valamint jó gyakorlatok a helyi kerékpárosok érdekében, és persze azok a programok is, amelyek a bicikliseknek kedveznek, illetve értük szerveződnek. Ilyen például Szarvason a bringás véradás és a bringás reggeli.A fejlesztésekről elmondta, idén 27-ről 28 kilométerre bővítették a szarvasi kerékpárutakat, és számos helyen felújították, szélesítették a régi szakaszokat a kényelmesebb és biztonságosabb tekerés érdekében.

Újabb kerékpárutakat építenének Szarvason

Babák Mihály, Szarvas polgármestere hangsúlyozta, az elsődleges szempont a helyi kerékpárosokkal kapcsolatban a városvezetés számára, hogy biztonságossá tegyék a bicikliseknek a közlekedést. Ezt nagymértékben segítette a 44-es út forgalmának elterelése az M44-es gyorsforgalmi útra, illetve az, hogy a városból kivezető, mondhatni minden irányba – Gyomaendrőd, Orosháza, Csabacsűd és Békésszentandrás felé – építettek már bicikliutat. Egyet nem sikerült még befejezni, amivel az M44-esen túl élőket is szeretnék biztonságban tudni. Hozzátette, komolyan veszik a kerékpárutak karbantartását is, illetve ahol lehet, szélesítik is azokat.Ilyen munkálatokból idén végeztek is bőven a kormány, Révész Máriusz kormánybiztos és Dankó Béla országgyűlési képviselő segítségével pályázati forrásból és önerőből is. A következő lépések egyike, hogy szeretnének a duzzasztóhoz is egy kerékpárutat építeni, illetve a fent említettek szerint a Szentesi útról elérhető, az M44-es mögött található tanyaközponthoz is kiépítenének egyet.Elárulta, a biztonság megteremtése mellett fontos számukra a kerékpárossport is, amit évről évre szervezett programjaik is tükröznek. Kiemelte, az immár folytonos Kerékpárosbarát Település címükre rendkívül büszke, amit nagyban köszönhetnek Krivik Viktornak, aki hosszú évek óta szívén viseli annak elnyerését.

