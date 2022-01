Végigturnézta az adventet a Fejér megyei Szironta együttes

A zenészek nem hétköznapi hangszerekkel varázsolnak ünnepi hangulatot, különleges harangok segítségével öltöztetik új köntösbe a nagy klasszikusokat – Somogy megyei hírportálon, a SONLINE cikkében.

A koncerteken olyan ismerős dallamok is felcsendülnek, mint a Csengőszó, vagy a Bűvös éj, netán a Carol of the bells. Ez utóbbit a karácsonyi kedvenc filmből, a Reszkessetek, betörők!-ből is ismerheti a közönség.

A kapcsolatunk a harangokkal tulajdonképpen meglátni és megszeretni történet volt

– mondta Sólyom Balázs, az együttes egyik tagja.

Fotó: Kling Márk

Kiemelte: Amikor zeneiskolások voltunk, az egyik tanárnőnk karácsonykor megmutatott egy felvételt, amelyen zenetanárok magyar csengettyűkkel adtak elő ünnepi dalokat.



Innen indult a történet, amelynek első állomása az volt, hogy egy készlet magyar csengőt szereztünk be.

December 23-ig hetven fellépésen leszünk túl, a napi négy koncert a maximum, hiszen nem csak mentálisan, de fizikailag sem lehet többet bírni. Vannak akár 3 kilós harangok is, amelyeket emelgetni kell – fűzte hozzá a zenész.



Borítókép: Szironta együttes (Fotó: Kling Márk)