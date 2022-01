Csergetéssel búcsúztak az óévtől Békéscsabán

Az esemény köszöntőkkel és tánccal indult a podsztyenás házikónál, majd a déli harangszó után ostorpattogtatással folytatódott a Főtéren - olvasható a Békés megyei hírportál, a BEOL cikkében.

Fotó: Kiss Zoltán / BEOL

Elsőként Szőke Péter népi iparművész, a Guzsalyas Egyesület elnöke és az esemény szervezője köszöntötte a jelenlévőket az Evangélikus Nagytemplom mögötti podsztyenás házikónál. Majd Kádár Ferenc népzenész elfújta a himnuszt tárogatón, ami után Harangozó Imre néprajzkutató mesélt a csergetés történetéről.

Mivel a régi hagyomány úgy tartja, hogy minden kezdet veszélyes, ezért zajkeltéssel, csörömpöléssel igyekeztek az új évtől elriasztani az ártó erőket. Ez az alföldi mezővárosokban, így Békés megyében is a pásztorokhoz kapcsolódott, akik szilveszter napján bementek a városokba és hatalmas csergetéseket, tűzgyújtásokat tartottak. Hozzátette, ezúttal a koronavírus, mint ártó erő elűzésére csergetnek, ami több kedves barátjukat ragadta el tőlük az utóbbi időben.

Puju János, a megyei közgyűlés képviselője köszöntőjében elmondta, vallja és hiszi, hogy hagyományt őrizni és ápolni csak szívvel és lélekkel lehet.

Hozzátette, hogy a magyar hagyományok ápolásának része a színművészet, a filmgyártás és filmipar is. Ezeknek egyik ikonikus alakját veszítettük el nemrég Oszter Sándor Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész halálakor. Arra kérte a jelenlévőket, hogy az óévbúcsúztató csergetést az ő emlékének ajánlják.

Szőke Péter elmondta: immár ötödik éve tartanak szilveszteri csergetést, amit ezúttal a Széchenyi István Lótenyésztési Egyesülettel, a Békéscsabai Hagyományőrző Kulturális Körrel, a Harruckern Táncegyüttessel, Bandula Kornél néptáncossal és a Békés Megyei Károlyi-huszár és Honvéd Hagyományőrző és Kulturális Egyesülettel közösen hívtak életre. Elárulta, fő célja az eseménynek a hagyományőrzés, ami számára még fontosabb most, amikor a cifraszűrnek és a karikás ostornak is hungarikum gazdája lett.

Hozzátette, a szűr újra aranykorát éli, és lényeges, hogy úgy maradjon meg az utókor számára, ahogy régen is készült. Épp ezért egyfajta kiállítás szerepe is van az óévbúcsúztató csergetésnek, ahol a rossz dolgok elűzése mellett bemutatják az eredeti cifraszűrt és egyéb népi, pásztori viseleteket is, természetesen a karikás ostor mellett.

A csergetés előtt a Harruckern Táncegyüttes műsorát láthatták az érdeklődők, majd Bandula Kornél pásztorbotolóját, ami után együtt vonultak át a közönséggel a Főtérre, a csergetésre.

A Fényesi Tanyák lovas baráti köre is a Főtéren búcsúztatta az óévet.

Nógrádi Csilla, a lovas csapat szervezője elárulta, immár harmadik éve járnak lovaikkal az óévbúcsúztató csergetésre. Hozzátette, a szilveszter náluk természetesen idén is lótársaságban telik. Ő részben azért is van ilyenkor a lovával, hogy lássa, miként reagál a tűzijátékokra, illetve egyéb hangzavarokra, és ha kell, megnyugtassa.

Elmondta, idén négy lóval érkeztek a csergetésre, és elkísérte őket két polgárőr, valamint egy barátjuk is. Itt hangsúlyozta, hogy ők valóban barátságalapon működő lovasok, akiket a szeretet és állataik kötnek össze egész évben.

