Százéves jubileumra készülnek a tótkomlósi tűzoltók

A pandémia okozta körülmények miatt két esztendőt igyekeztek bepótolni a városvezetéssel, hiszen azóta ilyen alkalomra nem volt lehetőség. Nagy Sándor parancsnok elmondta, egyfajta évértékelőről szóló beszélgetésen a polgármestert, Zsura Zoltánt és Horváth Zoltán alpolgármestert tájékoztatták. A találkozó meghitt pillanatokban is bővelkedett.

A parancsnok emlékeztetett, hogy 2014-ben, fennállásuk kilencvenedik évfordulója alkalmából, megjelent a tótkomlósi tűzoltóság történetéről egy könyv. Csapatzászlójuk viszont az elmúlt évtizedek alatt nem készült.

– Testvérvárosunk a szlovákiai Jelsava. Az ottani és a mi tűzoltóságunk is hasonló kapcsolatban áll. 2019-ben tőlük kaptunk egy nagyon szép zászlót, amit Magyarországon honosíttattunk, és most, ezen az ünnepi találkozón az evangélikus lelkész és a katolikus atya felszentelte – mesélte Nagy Sándor, aki hozzátette, számukra ez egy nagyon nagy ajándék.

– A szlovák testvértűzoltóság részéről a gesztus és az anyagi áldozat is példás, amit értünk tettek. Mondhatom azt is, ez már előkészület fennállásunk 100 éves jubileumára. 2024-ben reprezentatív módon szeretnénk e kerek évfordulót megünnepelni. Az tavalyi évükről a parancsnok elmondta, tűzvédelmi szempontból nyugodt időszakot zártak. Kilencvennyolc riasztásuk volt, de kiemelt esemény nem történt. Eszközfejlesztésre több mint 5 millió forintot fordíthattak, beszereztek elektromos feszítő-vágót is, ami önmagában egy komoly, 3,4 millió forintos tétel volt. Állományuk kilenctagú, segíti munkájukat több mint tíz önkéntes.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)