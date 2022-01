Télen sem maradnak eledel nélkül a vadak a Jászkunságban

A vadgazdálkodóknak és vadásztársaságoknak nagy szerepük van abban, hogy a vadállomány átvészelje a leghidegebb, táplálékban szegény hónapokat. A téli etetés viszont azért is fontos, hogy csökkenjen a mezőgazdasági területeken a kártétel, hiszen az élelmet kereső vadak könnyen rákapnak az ősz folyamán kikelt kultúrák dézsmálására a mezőgazdasági területeken, vagy akár a kertekben – írja a Jász-Nagykun-Szolnok megyei hírportál, a Szoljon.hu.

– Az őszi-téli etetést a jogosultak folyamatosan végzik – hangsúlyozta Kasuba András, az Országos Magyar Vadászkamara megyei szervezetének titkára.

Ha enyhe a téli időjárás, akkor is ugyanúgy gondoskodni kell a vadakról. Csak ilyenkor kevesebb takarmány fogy, mivel az állatok találnak maguknak a természetben is táplálékot, és kifejezetten keresik. Szénából, szálas takarmányból ilyenkor kevesebbet kell kihelyezni, többet a szemes takarmányból, fagyban pedig a szálas takarmányból fogy több.

Fotó: Nagy Balázs/szoljon.hu

– A vadakat enyhe időben is etetjük, száraz- és abraktakarmányt is kihelyezünk számukra – magyarázta Hubai Imre Csaba, a Karcagi Nagykun Vadásztársaság elnöke. – Folyamatosan gondoskodunk a vadetetők feltöltéséről. Ez azért is fontos, hogy odaszokjanak ezekre a helyekre az állatok, így ne jelentsen nekik gondot hóban, fagyban sem, hogy kellő mennyiségű élelemhez jussanak. Megszokják, hogy az etetőkben mindig találnak táplálékot. Főként őzeknek, valamint nyulaknak és fácánoknak juttatunk ki élelmet. Emellett nálunk a vadászház környékén az énekesmadaraknak is van kihelyezve táplálék, napraforgómag.

