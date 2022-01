Több tízmillió forintból fejlődhetett Magyarhomorog

Bár a koronavírus-járvány miatti intézkedések tavaly is befolyásolták mindennapjainkat, szerencsére a települések fejlesztéseit nem hiúsították meg. Magyarhomorogon több beruházás is volt az elmúlt egy év alatt, a Magyar Falu Programban közel 50 millió forint támogatást nyertek – írja a Hajdú-Bihar megyei hírportál, a haon.hu.

A készülő tornacsarnok látványterve (Fotó: Magyarhomorog Községi Önkormányzat-Archív)

– Összesen 1 millió 600 ezer forintból szereztünk be új eszközöket, melyekkel a háziorvosi rendelőnket tudtuk teljeskörűen felszerelni. További 950 ezer forintból pedig a település lakóinak tudtunk segíteni kutyáik vagy macskáik ivartalanításában és chipeltetésében

– sorolta Barabás Károlyné polgármester.

Kardinális kérdés

– Szintén a Magyar Falu Programban nyertünk 4 millió 600 ezer forintot járdaépítéshez szükséges alapanyagok beszerzésére. Ebből 906 méteren készítettünk járdát az Árpád utcán, amely a település leghosszabb utcája és fő közlekedési útvonala

– mutatta be a polgármester. Hozzátette, ezenkívül még további 600 métert a közmunkaprogramban készítettek el.

– Az útépítés kardinális kérdés nálunk is. A község belső útjai már nagyon elhasználódtak az évek során. Most 15 millió forintból a Kölcsey utca felét tudtuk megjavítani. A másik felét 2022-ben szeretnénk majd befejezni, ebben Vitányi István országgyűlési képviselő is támogatásáról biztosított bennünket

– emelte ki. Hozzátette, ezzel az utcával, illetve a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz) forrásaiból idén 3 utcájuk felújítása készülhet el. Ezek mindegyike olyan útvonal, amelyek környékén sokan laknak.

A településen lévő régi, használhatatlan játszótér felújítására 5 millió forintot nyertek. Itt az elavult játék­elemeket cserélték újakra, modernebbekre. Barabás Károlyné hozzátette: az önkormányzat ennek környezetét saját költségén rendbe tette és parkosította is.

– Folyamatban van egy 17 személyes kisbusz beszerzése, amely a falu- és tanyagondnoki szolgálathoz kerül. Ezzel tudjuk többek között segíteni a környező településről bejáró iskolásokat az utazásban, illetve a településen élőket, főleg időseket és mozgáskorlátozottakat a mindennapi teendőikben – ismertette Magyarhomorog polgármestere.

