Érdekesség, hogy a funkció korábban is elérhető volt, de csak bizonyos régiókban. Most nemcsak hogy mindenki számára elérhető lett, de a dalszöveg megoszthatóvá vált a közösségi médiában, továbbá iOS-, Android-, Windows-platformon, sőt okostévén és konzolon is működik. A Behind the Lyrics funkciót ugyanakkor megszüntetik – ez az előadóról mutatott eddig érdekességeket.

Az eredeti cikket ITT érheti el.

Borítókép: Spotify (Fotó: Pexels)