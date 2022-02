Változásokat hoz a következő összehajtható mobil

Bár népszerűbb a Galaxy Z Flip 3, a Samsung összehajtható mobiljainak csúcsát a Galaxy Z Fold 3 jelenti. Azóta felkavarta a mezőnyt az Oppo Find N, igaz, a gyártó nem szándékozik Kínán kívül forgalmazni azt a modellt. Ellenben a Honor a Magic V összehajtható mobilt az MWC-re is elviszi, ami arra utal, hogy jön majd Európába a készülék – derül ki az origo.hu cikkéből.

Valószínűleg a Galaxy Z Fold 4-re még várni kell egy darabig, de az is biztos, hogy már tesztelik a prototípusokat. Erről több szivárogtató is beszélt a napokban, változásokat említve. A negyedik-generációs modell állítólag fejlettebb kijelző alatti kamerát kap majd – ez elképzelhető, hogy a Galaxy S23 szériába is bekerül, ha elég jól sikerül (a legtöbb szakértő szerint ugyanakkor még mindig nagyon rossz a minőség az ilyen megoldásoknál).

Ezen felül új kijelzőformátumról is beszélnek: a külső panelt alakíthatják át, de még nem dőlt el, hogy pontosan hogyan. Kisebb, nagyobb és ugyanilyen képernyőt is tesztelnek, állítólag. A konkrétumok feltehetően csak néhány hónap múlva kezdenek majd körvonalazódni.

Borítókép: Képernyőkép (Forrás: Youtube)