Eltűnt gyermekek felkutatásában segítene az Instagram

Most az Instagram is beszáll az eltűnt gyermekek keresésébe, ráadásul kifejezetten hasznosnak tűnő módon, az appjában megjelenő AMBER riasztások rögtön fotókat is képesek mutatni a keresett gyerekekről. A képfolyamba tett bejegyzések formájában megjelenő riasztásokban természetesen látható az adott ügy szöveges leírása, a hatóságokkal kapcsolatot felvenni próbálók pedig két koppintással hívhatják az illetékes rendőrkapitányságot.

Az Egyesült Államokat követően a következő hetekben további 25 országban (Argentína, Ausztrália, Belgium, Bulgária, Dél-afrikai Köztársaság, Dél-Korea, Ecuador, Egyesült Arab Emírségek, Egyesült Királyság, Görögország, Guatemala, Hollandia, Írország, Jamaica, Kanada, Litvánia, Luxemburg, Malajzia, Málta, Mexikó, Románia, Tajvan, Új-Zéland, Ukrajna) is elérhetővé válik az Instagram gyermekkereső funkciója.

