Több ezer fős leépítés jöhet a Facebooknál

A The Wall Street Journal információi szerint a Facebook anyacégeként működő Meta sok ezer főt érintő leépítést fog bejelenteni a héten, legkorábban szerdán futhat be a tájékoztatás. A lépés nem lenne meglepő, hiszen a cég negyedévente milliárd dollárokat éget el a Horizon Worlds metaverzum fejlesztésére, júliusban pedig a 18 éves fennállása óta először bevételcsökkenésről számolt be - olvasható az Origo cikkében.

A problémához óriási mértékben hozzájárul, hogy az elmúlt két évben felfoghatatlan számú főállású alkalmazottat vett fel a Meta, 2020 és 2021 során jó 27 ezerrel, míg csak idén bő 15 ezer fővel nőtt a létszáma, így jelenleg olyan 87 ezer munkavállalónál jár. A koronavírusos években óriásit nőtt a Facebook, ám a korlátozások megszűnésével csökkent a magáncélra és munkára való használata.