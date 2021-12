Íme a titok, amivel eltűnhet a téli korpa

Bár a szakemberek nem értenek teljesen egyet, de egyre több kutatás bizonyítja, hogy a korpásodásért egy bizonyos gomba a felelős. Ez mindenkinek megtalálható a fejbőrén, de néha elszaporodik a hajas részen, végül hámlást, vagyis korpát okoz.

Hogyan deríthetjük ki?

Ha gombásodásra gyanakszunk, forduljunk szakemberhez, aki egy egyszerű vizsgálattal képes kimutatni a kórokozót. Az eljárás során a bőrre egy ragasztó csíkot tesznek, ami a lehúzáskor eltávolítja a legfelső hámréteget. Ezután ezt megfestik és mikroszkóp alatt láthatóvá válnak a gombák. Ha viszont közvetlenül hajfestés után jelenik meg a korpa érdemes allergia tesztet végeztetnünk az adott hajfestékre. Ha az eredmény pozitív térjünk át egy másikra.

Mit válasszunk?

Ha súlyos az állapot, mielőtt bármilyen kenőcsöt, sampont választunk, kérjük ki bőrgyógyász tanácsát. Ha csak enyhék a tüneteink, jó hatásúak lehetnek a kén tartalmú samponok, kenőcsök, melyek a hámsejtek működését is befolyásolják, és gombaellenes, fertőtlenítő hatásuk is van. Hasonlóan jó eredménnyel használhatók a cink-pirition, szalicilsav tartalmú szerek. Kapható gombaellenes gyógyszert tartalmazó sampon is. Ezeket kezdetben célszerű naponta használni, később hetente egyszer. Tartósan egyféle készítmény használata azonban nem célszerű, mert elveszíti a hatását, ezért néhány havonta hasznos váltani.

Gondosan válasszuk meg samponunkat!

Használjunk bőrsemleges, gyógynövényes sampont. Ha sűrűn kell hajat mosnunk, kissé hígítsuk fel fejbőrünk kímélése céljából. Ha bőrünk zsírosan korpásodik, azaz a pikkelyképzősés mellett zsíros tapintású, akkor segíthet a csalán- vagy zsályasampon. Ha száraz korpásodás áll fenn, azaz a fejbőrünket megdörzsölve ujjunk száraz marad, de van pikkelyképződés, sőt viszketés is, akkor a méz alapú növényi samponok használata javasolt. Semmiképp ne dörzsöljük fejbőrünket, inkább lágyan masszírozzuk, majd hajmosás után alaposan öblítsük le.

