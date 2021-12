Kövér vagyok? Vagy mégsem? Íme a jel, ha diétázni kell

Létezik néhány egyszerű módszer, amivel könnyedén megállapíthatjuk, tényleg érdemes-e belekezdenünk egy fogyókúrába – állítja a diétaésfitnesz.hu cikke.

ÁLLJUNK GYAKRABBAN A MÉRLEGRE!

Bár a szobai mérleget sokat a legnagyobb ellenségüknek tartják, mégis nagyon fontos már egészen fiatalon is elfogadni, hogy bizony szükségünk van rá. A testtömeg-ingadozás ellenőrzésének legegyszerűbb módja, ha heti rendszerességgel mérlegre állunk. Sokkal egyszerűbb ugyanis három-négy kiló súlyfeleslegtől megszabadulni, mint amikor már nagyon elszaladt velünk a ló. A legjobb, ha mindig reggel, étkezés előtt, ruha nélkül és ugyanazon a mérlegen mérjük meg magunkat.

AZ IDEÁLIS TESTSÚLY KISZÁMÍTÁSA

Magasságunk és testtömegünk ismeretében könnyedén kiszámíthatjuk, hogy aktuális súlyunk megfelelő-e, vagy sem. Ezt nevezik testtömeg index számításnak. BMI (Body Mass Index, vagyis testtömeg index) értékünket úgy kaphatjuk meg, hogy a kilogrammban mért testtömegünket elosztjuk a méterben kifejezett magasságunk négyzetével.

MÉRJÜK MEG IDŐNKÉNT A DEREKUNKAT!

Napjainkban a has körfogatának mérése is elterjedt, mivel a kutatások igazolták, hogy ez a módszer önmagában is elegendő információt ad az elhízás típusának és mértékének a megállapításához.

SZÁMOLJUK KI, HÁNY KALÓRIÁT EHETÜNK MEG EGY NAP!

Az aktuális testtömeg és fizikai aktivitás ismeretében meghatározható a kalóriában kifejezett tényleges napi energiaigényünk, amit szintén könnyen kiszámíthatunk:

Nők: 700 + 7 X aktuális testtömeg kg X fizikai aktivitás szorzója

Férfiak: 900 + 10 X aktuális testtömeg kg X fizikai aktivitás szorzója

Például egy 55 kg-os nő napi energiaszükséglete, aki irodában dolgozik és szinte semmit nem sportol:700+7x 55x 1,2=1302 kcal naponta

A fizikai aktivitás szorzószámai ülő életmód esetén 1,2, közepesen aktív életmódnál 1,4, nehéz fizikai tevékenység esetében 1,8 és aktív életmód esetén szintén 1,8.

AKKOR HOGYAN KEZDJEK EL FOGYNI?

A fenti számításokból világosan kiderül: ahhoz, hogy fogyni kezdjünk, a szükséges napi energiaigénynél kevesebbet kell fogyasztani, vagy az addig jellemző aktivitásnál bizony többet kell mozogni, és akkor több finom falat kerülhet a tányérunkra. A sikeres diéta titka azonban a türelem. Az 500-700 kcal-val kevesebb napi bevitel mellett a szervezetnek lehetősége van az anyagcsere megfelelő áthangolására. Az ideális fogyás heti átlagban 0,5-1 kg, amivel megelőzhető a jojó-effektus, vagyis a testtömeg egészségtelen ingadozása.

