Gyorsan hasznosuló energiaforrások a müzliszeletek

A müzliszelet közkedvelt élelmiszer, amely változatos összetevői, és értelemszerűen a tartalma miatt igen kelendő termék. Edzés előtt, illetve hosszabb ideig tartó testmozgás alatt (például teljesítménytúrák) gyorsan hasznosuló energiaforrást jelentenek – derül ki a Csupasport.hu cikkéből.

A hazai palettából jóformán mindenki megtalálhatja a magának megfelelőt, de ellenkező esetben sincs probléma, hiszen mi magunk is könnyedén elkészíthetjük kedvenc ízeinkben.

A müzliszeletek energia- és tápanyagtartalmát az összetevők jellege és mennyisége befolyásolja. Kiszerelést tekintve találunk 20 grammos, de akár 100 grammos változatot is, utóbbinak 480 kcal energiatartalma és 60 gramm szénhidráttartalma is lehet.

Az olajos magvakat, csokoládédarabokat, karamellt és mogyoróvajat tartalmazó, illetve a csokoládés talpú, csokibevonatos fajták magasabb zsírtartalmúak.

Az aszalt gyümölcsöket tartalmazóknál – a magasabb vitamin-, ásványianyag- és antioxidáns-tartalom mellett – magasabb természetes cukortartalommal is számolni kell. Müzliszeletek esetében fontos szempont a rosttartalom is, a magasabb rostbevitel érdekében érdemes a zabpehellyel készült változatokat választani az extrudált pelyhet tartalmazók helyett.

Tekintve, hogy a müzliszeleteket többnyire mézzel, cukorral, melasszal vagy más sziruppal tapasztják össze, fogyasztásuk cukorbetegek és más szénhidrát-anyagcserezavarban szenvedőknek nem javasolt.

A jelentősebb energia- és cukortartalom következtében a fogyást sem segítik, ezért a mozgásban aktív napokon érdemes az étrendünkbe iktatni. A táplálékallergiásoknak és -intoleranciásoknak találhatók glutén- és laktózmentes változatok is.

Magasabb fehérjetartalommal rendelkeznek a tücsöklisztet 6–20 százalékban tartalmazó szeletek, amelyeket már itthon is lehet kapni. Ebben a kategóriában konkrétan létezik olyan 60 grammos kiszerelésű változat, amelynek elfogyasztásával 250 kcal energiához és 20 gramm fehérjéhez jutunk. Sportolók körében nagy népszerűségnek örvend a „proteines” müzliszelet. Fehérjetartalmuk többnyire 12–21 gramm között mozog, így az is megeshet, hogy a tücsöklisztessel több fehérjét vihetünk be.