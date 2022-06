Az erkélyen is nevelhetünk zöldséget és virágokat

A petrezselyem jó választás arra is, ha csak a zöldjét szeretnénk felhasználni levesbe, salátákhoz vagy sütéshez. Az erkélyen vagy balkonon a legtöbben virágokat tartanak, melyek színesítik, feldobják a lakáshoz tartozó részt is. A muskátli, a petúnia, a szőlővirág remek választás erre a célra, de jól mutat a banánfa vagy a citromfa is.

A locsolásukról, tápoldatozásukról ne feledkezzünk meg nyáron sem.

Az eredeti cikk IDE kattintva érhető el.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Flickr)