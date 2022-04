Így változtatható oázissá bármelyik erkély

Van élet a muskátlin túl is (MTI Fotó: Ujvári Sándor)

A legtöbb erkély ki van téve az időjárás viszontagságainak, így fontos, hogy olyan növényeket ültessünk, amelyek strapabírók.

A hegyi növények és pozsgások kibírják az erőteljes széllökéseket és a nagyobb viharokat is, miközben vízigényük sem túl nagy. Így a pázsitszegfű vagy a bíborvörös délvirág kiváló választás lehet.

Arra is figyeljünk, hogy egy cserépbe csak olyan növényeket ültessünk, amelyek hasonló vízigényűek.

A szárazságtűrő levendula nem szerencsés, ha egy helyen van a rendszeres öntözést igénylő muskátlival.

Vegyük figyelembe a növények fényigényét is. Ha erkélyünket legalább pár órán keresztül süti a nap, mindenképp olyan növényeket válasszunk, amelyek jól viselik a tűző napot is. A különleges hatás elérése érdekében a cserépbe ültethetünk magas, alacsony és futónövényeket is.

Először csak néhány cseréppel kezdjünk

Ha még kezdők vagyunk, akkor ne árasszuk el rögtön az erkélyt növényekkel, adjunk egy kis időt magunknak.

Kezdetben három-öt virág bőven elegendő lesz, majd szépen lassan, ahogyan egyre tapasztaltabbak leszünk, újabb növényeket kezdhetünk el gondozni egészen odáig, míg tele nem lesz a balkon.

A különböző színeket egymással kombinálva más-más hangulatot varázsolhatunk erkélyünkre. A fehér színű virágokat igen sokoldalúan használhatja fel. Zölddel variálva frissességet kelt, sárgával és zölddel hűvös és eleven. Rózsaszín és kék színű virágokkal kombinálva pedig romantikus.

A sötétlila szín is hasonló adottságokkal rendelkezik. Szürkével és rózsaszínnel szelídséget, sárgával vidám, nyári hangulatot sugároz. Barnával kissé komor, viszont ízléses. Bíborvörössel előkelő, naranccsal feltűnő, fehérrel pedig hűvös.

A piros, a sárga és a narancs színek hivalkodóak, velük elevenné, mozgalmassá változtathatjuk otthonunkat.

A növényeink mellett az is fontos, hogy a cserepek hogyan néznek ki. Ebben az esetben is válogathatunk a színek és a formák között, azt pedig itt is vegyük figyelembe, hogy a kevesebb néha több! Ne akarjunk minden létező színben és formában válogatni, próbáljunk igazodni a virágaink színéhez és méretéhez.