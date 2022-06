Hogyan figyeljünk oda a mentális egészségünkre?

Régebben az volt az érvényes mantra, hogy kemény munkával érhetsz el sikereket, a kemény küzdelem a kulcs a boldogság eléréséhez. Lehet, hogy ez nem így van? Shawn Achor amerikai pszichológus kutatásai során arra jutott, hogy ez inkább csak egyfajta elégedetlenséget szül. Ha elcsíptünk egy jó állást, akkor utána még jobb kell, ha jó jegyet kaptunk, akkor még jobb jegy kell. A mérce folyamatos emelése semmi mást nem szül, csak rengeteg stresszt és szorongást. Kutatásai azt mutatták, hogy ha sikerül emelni az egyén pozitivitásszintjét, ez hamarosan tükröződik a döntéseiben, majd az életminőségében, a kapcsolataiban is – írja a Diéta és Fitnesz.Azt tanácsolja, vezessünk be a napi rutinba néhány új szokást, amelyek segítenek kiépíteni a pozitívabb gondolkodást. Azaz, ha ápoljuk a boldogságot, a nehézségek közepette is gyorsabban érjük el a célunkat. Így fogjuk megtapasztalni azokat az élményeket, melyeket boldogságelőnyöknek neveztek a pszichológusok.