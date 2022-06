Előzzük meg a hőséget nyáron hajnali futással!

Meggyorsítja a reggeli rutint és indulást, ha előző este mindent összekészítünk, ami a futáshoz kell: ruha, kiegészítők, óra-telefon feltöltve. Ilyenkor még az izotóniás italomat is előző este készítem el, és éjszakára a hűtőbe rakom, hogy csak be kelljen nyúlni érte félálomban.

Sokan nem bírnak még enni ennyire korán, mégis javaslom, hogy legalább egy kis zabkekszet vagy banánfalatot kapjunk be, plusz igyunk rá egy kis vizet, hogy ne legyünk rosszul, főleg, ha hosszabb távra megyünk. (Frissítést vigyünk magunkkal mindenképp a kora reggeli futásokra is!) Ha jólesik, kávézni is lehet előtte, kinek mi válik be.

A reggeli álmosság ellen jó tesz, de alapból is fontos az edzés előtti bemelegítés. Erről hajnalban sem feledkezzünk meg. Ezzel kicsit felébresztjük a még alvó testünket, beindítjuk vérkeringésünket, átmozgatjuk izmainkat.

Hogy miért is éri meg?

Mert nincs annál jobb, amikor átjárja testünket a hajnali frissesség, miközben látni a kora reggeli felkelő nap fényeit.

Figyelhetjük az ébredező várost, a beinduló munkanapot, átvághatunk a még néptelen parkon, ahol maximum egy-egy kutyasétáltatóval találkozhatunk, sőt, akár a locsolórendszer alá is befuthatunk felfrissülésként. Az első kilométer lehet nyugodtan ébredezés és szemlélődés. Balatoni nyaralásnál is érdemes beiktatni minimum egy hajnali futást, és megcsodálni a még csendes vízpartot, a tó tükörsima, fénylő vízét. Igazán korai indulásnál még a napfelkeltét is elcsíphetjük.