A legjobb gyümölcsök és zöldségek a futóteljesítmény növelésére

Cseresznye

Antioxidánsban gazdag, csökkenti a gyulladást, magas káliumtartalma segíti az izmok fejlődését, mérsékli az izomfájdalmat, az izomgörcsöket. Magas rosttartalma hozzájárul a megfelelő bélműködéshez, segíti a fogyást.

Narancs

Az egyik legjobb C-vitamin-forrás, emellett rostban is gazdag. Szinte alig tartalmaz kalóriát, ezért a fogyókúrázók is bátran ehetik. Limonoidtartalmának köszönhetően a daganatos betegségekkel is felveszi a harcot, s előnye, hogy a boltokban minden évszakban kapható.

Banán

Könnyen emészthető, kalóriadús, ezért energiával tölt fel. Edzés előtt nagyon hatékony snack lehet, káliumban és magnéziumban gazdag, ami jót tesz a csontoknak.