A nagy esések okozója, avagy amit a patentpedálról tudni kell

Hogy milyen pedált használunk, az a kerékpározás fajtájától függ. A változatlan szabványmeneteknek köszönhetően bármelyik típusú pedált használhatjuk bármilyen bringán, és érdemes is a saját tekerési szokásainknak megfelelő rendszert választani, s azt szükség esetén akár variálni is. Noha a taposónak is vannak praktikus előnyei (sima cipővel is lehet használni, nem kell rajta állítgatni), mégis igen nyomós indokok billentik a patentpedál felé a mérleget.

1. Kényelem: amennyiben vesszük a fáradságot, és megfelelően beállítjuk, nem kell többé azzal foglalkoznunk, hogy megfelelő helyen legyen a lábfejünk, hiszen lényegében ilyenkor a cipőnk válik a pedálunkká. (Épp ezért a cipő kiválasztása még fontosabb is, mint a pedálrendszeré).

2. Energiamegtakarítás: patentpedálos hajtás esetén körkörösen is tudjuk hajtani a kerékpárt, tehát hatékonyabb az erőátvitel – természetesen csak akkor, ha megfelelően használjuk. Ezt kitartó gyakorlással el lehet sajátítani.