Jövőre hajtanak végre először méhtranszplantációt egy ausztrál nőn

Kirsty 2021-ben vesztette el a méhét, miután szülés közben sürgősen el kellett távolítani a súlyos vérveszteség miatt. Ha a transzplantáció sikeres lesz és a nő teherbe tud esni, akkor abból a méhből hozhatja világra saját gyermekét, amelyből egykoron ő is született – olvasható az ABC News cikkében.

„Abban a méhben fog nevelkedni a saját gyermekem, amelyben annak idején én is. Ezt elsőre elég nehéz feldolgozni, de tudom, hogy ez az egyetlen esélyem arra, hogy gyermekem legyen” – mondta Kirsty Bryant.

A méhtranszplantáció új reményt ad a nőknek, akik saját maguk szeretnék világra hozni gyermeküket. Fotó: Flickr

Ausztráliában még soha nem zajlott le ez a fajta transzplantáció, amely olyan nőknek segít, akiknek vagy nincsen méhe, vagy az elvesztette funkcióját, ezért nem tudnak kihordani egy terhességet. A Sydney-i Royal Nőkórház a második olyan intézmény az országban (a Sydney-i Royal Prince Alfred Kórház volt az első 2019-ben), amely kutatásaival elnyerte a jogot arra, hogy méhátültetést végezzen. Bár a Royal Prince Alfred Kórház felfüggesztette a transzplantációkat a koronavírus-járvány alatt, most újraindítja, hogy jövő év elején ismét elkezdhessék azokat.

Ez idáig világszerte hetven alkalommal végeztek el méhátültetést, többek között Svédországban és az Egyesült Államokban, amelyből negyven esetben gyermek is született.

Rebecca Deans szülész-nőgyógyász specialista vezeti a fent említett kutatást a Sydney-i Royal Nőkórházban. Deans kifejtette, hogy olyan nőknek ad reményt az eljárás, „akik mindig is akartak gyermeket, de sosem voltak képesek teherbe esni vagy végigvinni a várandósságot.”

„Bár még nem jött be a gyakorlatban ez az opció, de így is egy hatalmas lépés afelé, hogy a nőknek újabb megoldást kínáljunk a gyermeknemzésre” – tette hozzá Rebecca Deans.

A transzplantáció segít a hiányzó vagy sérült méhű nőknek

Dr. Deans tizenkét másik műtétet is tervez csapatával Kirsty Bryant beavatkozása mellett. Jövőre hat élő és hat elhunyt donor méhét fogják átültetni a Sydney-i Royal Nőkórházban.

Az élő donorok mindig önzetlen felajánlások, általában a páciens hozzátartozójától. Lehet a testvére, az édesanyja, az unokatestvére vagy a közeli barátja is

– részletezte Dr. Deans. „Az elhunyt donorok többnyire sajnálatos, kiszámíthatatlan balesetek áldozatai, például autóbalesetben vagy agyvérzésben veszítik életüket” – tette hozzá a nőgyógyász. „Természetesen ezek az emberek azt választották, hogy haláluk után szervdonorok szeretnének lenni, a továbbiakról pedig szeretteikkel egyeztetünk” – emelte ki Dr. Deans.