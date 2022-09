A jövő nem a gyermekteleneké

Ugyanakkor a téma már a 2000-s években előkerült: az Oregoni Állami Egyetem egy 2009-es vizsgálata is azzal szembesített bennünket, hogy az Egyesült Államokban minden egyes baba (születése) 9441 tonnával több szén-dioxiddal növeli az egy fő szülőre vonatkozó károsanyag-kibocsátást. A klímakutató demográfusok tehát már ekkor rio­gattak, majd folytatták mások is a sort. A 2017-es Wynes és Nicholas-féle tanulmány összegzése szerint a kevesebb gyermek világra hozása az egyik, ami csökkenti a személyes szén-dioxid-kibocsátást. Mintha a klímaváltozás elsősorban a túlnépesedés következménye lenne… Hazánkban ilyen eredményeket mutató „kutatásokkal” érdekes módon nem találkozunk. Talán nemcsak azért nem, mert Magyarországon sokkal inkább a népességfogyás a probléma: egy nőre még ma is csak 1,5 gyermek jut. A Világbank 2021-es felmérése szerint a legelöregedettebb országok között a 20. helyen állunk – az első helyet elvitte Japán, igen sok azonban az „előkelő” helyen álló európai ország is…

Ha csak a Wikipédia túlnépesedésre vonatkozó szócikkét nézzük, az alábbiakat találjuk: „A nyugati jóléti társadalmakban a vagyon nem a gyerekektől a szülők irányába áramlik, hanem a szülőktől a gyerekek felé, így a gyerekvállalásnak nincs gazdasági haszna a család számára. A szülővé válás pszichológiai értéke kerül előtérbe, és az erre irányuló vágyak kielégítéséhez általában egy-két gyermek vállalása is elég, így jellemzőek a nukleá­ris [hagyományos] családok kevés gyerekkel. Mindezek hatására a népesség lassú csökkenésnek indul.”

Az utóbbi tanulmányrészlet valószínűleg egyértelmű az olvasó számára. Nyilvánvaló, ahhoz, hogy valaki lelkileg is szülővé váljon, felelősségtudatra is szükség van. Mind a gyermeknevelés, mind a környezet megóvásáért tett dolgok felelősségvállalással járnak, legyen szó saját vagy örökbe fogadott gyermekről, kert vagy családi gazdaság, akár egy háztartás ökotudatos fenntartásáról. A felelősség elutasítása pedig nem a Föld védelmét szolgálja, hanem hosszú távon az emberi értékek felszámolásához vezet. Arról nem is szólva, hogy ha nincs utódjuk, a most lelkes szülésellenes fiatalok is ellátás nélkül maradnak, és nem lesz, aki majd eltartsa őket, ha megöregszenek.

A szerző újságíró, művészettörténész

Borítókép: Illusztráció (Fotó: 123rf.hu)