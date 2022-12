Egy trükk, ami megváltoztathatja az étel ízét

És bár elsőre talán furcsának tűnhet, hogy egy tál színe befolyásolhatja az étel ízét, de korábbi kutatások kimutatták, hogy a világítás és a zene szintén megváltoztathatja az étkezési viselkedést; végül is minden érzékszervünk összefügg, beleértve az ízlelést is. A szakemberek most abban reménykednek, hogy további kutatásokkal meg tudják határozni, hogyan segíthetnek pozitívan befolyásolni egy személy étrendjét, és ennek eredményeként mentális és fizikai egészségét.

Az eredeti cikk Pszichológusok furcsa trükkje, ami megváltoztatja az étel ízét címmel olvasható az Origó.hu oldalon.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Pexels)