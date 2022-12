Fagyos időben végzett mozgáshoz a réteges öltözködés a siker kulcsa

Télen fontos az időbeosztás, lehetőleg sötétedés előtt érjünk fedett helyre. Az energiapótlás ugyancsak kulcskérdés. A hideg miatt kevésbé érezzük az éhséget, ezért figyeljünk, hogy rendszeresen vegyünk magunkhoz ételt. A hátizsákba tett ennivaló ne legyen érzékeny a fagyra, az előre felkockázott csokoládé például jó választás, ahogy az olajos magvak is. A folyadékoknál figyeljünk rá, hogy nulla Celsius-fok alatt megfagyhat a vizünk, igyekezzünk ezért ne a hátizsák külső részéhez erősítve hordani. Nagyon jóleső érzés a legnagyobb hidegben forró italt kortyolgatni, termoszt használva ebben is részünk lehet. Ha teljesítménytúrán veszünk részt, jó eséllyel még újra is tölthetjük forró teával.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)