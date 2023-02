Egyensúlyban hivatás és család között

– Tizenhat évesen már tudtam, hogy sok gyermeket szeretnék, természetesen a színészi pályám mellett – kezdte a beszélgetést Nagy-Kálózy Eszter a Család.hu oldalán megtalálható podcastjének első adásában. – Amikor a családunkat és a hivatásunkat próbáljuk összeegyeztetni, vannak nehezebb pillanatok, sőt néha vannak nehezebb időszakok is. Ilyenkor jólesik és segíthet egy olyan példát látni magunk előtt, ami erőt és biztatást ad. Szeretnénk bemutatni, hogyan sikerül a vendégeinknek összeegyeztetni a gyermekekről való gondoskodást azzal, hogy valami nagy, belső elkötelezettséggel beteljesítsék a hivatásukat – fogalmazott Szuromi-Kovács Ágnes, a Családbarát Magyarország Központ vezetője. Az Egyensúlyban sorozat megálmodója szerint a cél az, hogy olyan édesanyákat mutassanak be, akik maguk is számos nehézségen mentek át.

Az adás első részében a Vígszínház művésznője kifejtette, mindig is nehezen kért segítséget a környezetétől, megszokta, hogy sok terhet cipel, ugyanakkor második férjével, Rudolf Péterrel már az első perctől kezdve minden egyértelművé vált, így a terheik megosztása is.

Kapcsolatukról úgy fogalmazott, még csak nem is randevúztak, kis túlzással, de az első perctől kezdve együtt éltek. Mind a ketten megérezték, hogy ez az „igazi”

– Három hét után megkérte a kezemet és igent mondtam. Ő egy nagyon aktív apuka, tudtam mindvégig, hogy kiveszi majd a részét, társ lesz a kapcsolatban – árulta el, hozzátéve, hogy sosem érezte azt, bármiről lemondott volna a családja és a gyermekei miatt. – Könnyedén el tudom engedni azokat a dolgokat, amiket a családom miatt nem vállaltam. Nem hiszem, hogy bármiről lemaradtam volna. Ugyanakkor szeretek tevékeny lenni, mindig is korán kelő voltam, így jutott idő a sportolásra, önmagamra is – mondta.

A színésznő a hivatása nehézségeiről elárulta, nem volt egyszerű a gyermekeik mellett helytállni, sokszor értek haza késő éjjel és keltek kora reggel. – Mivel az estéink rendszertelenül teltek a színészi pálya miatt, így a gyerekekkel való közös vacsorákról egyikünk vagy másikunk mindig hiányzott. A reggeljeink viszont biztosak voltak, így meg tudtuk teremteni ezeket a közös eseményeket, telente pedig minden alkalommal gyertyafényes reggelit tartottunk – idézte fel Nagy-Kálózy Eszter, akinek sosem ment a délutáni alvás, elmondása szerint nem tud „kiengedni”, viszont a kötés, horgolás meditációs tevékenységként hat rá, most éppen egy hatalmas ágytakarón dolgozik, afgán horgolás technikával.