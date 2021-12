Ismét nagy cégeit bünteti Kína

A kínai piacszabályozó hatóság szombaton bejelentette, hogy több céget is pénzbüntetéssel sújt olyan korábbi ügyletek miatt, amelyeket szerinte be kellett volna jelenteniük. Összesen 43 ilyen ügyletet neveztek meg, köztük a legrégebbi 2012-ben zajlott, és a kifogás az, hogy az ügyletek sértették a monopóliumellenes törvényeket. Az érintett cégek, amelyek között a Baidu, az Alibaba, a Geely és a JD.com is szerepel, a 2008-ban hozott monopóliumellenes törvény szerint kiszabható maximális ötszázezer jüan (több mint 25,5 milliárd forint) büntetést kapták, amely 78 ezer dollárnak felel meg.