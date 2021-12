Megmaradásáért küzd a hazai pulykaágazat

Alaposan megtépázta a hazai pulykaágazatot a koronavírus-járvány. Nemcsak a vendéglátóipari forgalom visszaesése és az export csökkenése, hanem a termelői árak mérséklődése és az ezzel párhuzamosan növekvő termelési költségek is sújtották a piaci szereplőket. Muzsek András, a Magyar Pulykaszövetség minap megválasztott új elnöke szerint a szektor válságos állapotba került, amelyből az egyedüli kiutat a megújulás jelentheti. Az elmúlt években a magyar pulykahús lemaradt az európai versenyben. A hazai termelés 2004 óta a magyar pulykatenyésztés évi 143 ezer tonnáról 100 ezer tonnára csökkent, a lengyel 236 ezer tonnáról majdnem 376 ezer tonnára nőtt. Tehát míg itthon stagnált vagy enyhén visszaesett a termelés, más európai uniós országokban egyre több pulykát neveltek, a túlkínálat pedig megnehezíti a magyar vállalkozások helyzetét. Muzsek András szerint csak a versenyképes módon és piacképes árakon előállított termékek bírják a kiélezett versenyt.

Az exportkereslet meghatározó az ágazat szempontjából, hiszen az itthon megtermelt pulykahús fele a külpiacokra kerül, a hazai fogyasztás évek óta stagnál: a magyarok átlagosan csak négy kilogramm pulykahúst fogyasztanak el évente fejenként.

Újra vonzóvá kell tenni a fogyasztók szemében a pulykahúst Fotó: Rosta Tibor

Az ágazat európai szinten az elmúlt 1,5-2 évben túlkínálattal, alacsony árakkal és a jövedelmezőség hiányával küzd. Ezt a helyzetet csak megnehezítette a koronavírus-járvány, amely azt is megmutatta, hogy mennyire kiszolgáltatott egy ágazat, ha a fő felvevőpiaca a vendéglátóipar – mutatott rá az elnök. Muzsek András szerint a jelenlegi helyzetből kiutat csak a megújulás jelent. Részben a termelési költségeket kell leszorítani az ágazatban, másrészt a lehető legtöbb módon fejleszteni kell a termékportfóliót, az exportpiacokon is magasabb hozzáadott értékű, feldolgozott áruval kell megjelenni. Emellett újra vonzóvá kell tenni a fogyasztók szemében a pulykahúst. A pulykaszövetség ezért a fogyasztást népszerűsítő kampányt indít. A szövetség szeretné felhívni a magyar vásárlók figyelmét arra, hogy az ünnepi menü megtervezésekor a pulykahúst is érdemes a családi asztalra tenni.

Némedi Erzsébet, az élelmiszeripari kutatás-fejlesztéssel foglalkozó Expedit Nodum Kft. vezérigazgatója a szövetség által szervezett konferencián elmondta: a legfrissebb kutatások szerint a pulykahús számos olyan tulajdonsággal bír, amelyek jó alapot adnak ahhoz, hogy magas hozzáadott értékű, funkcionális élelmiszereket fejlesszenek belőle. Ezek bizonyos egészségügyi problémák visszaszorításában, megelőzésében segítenek, ami jó a fogyasztóknak, ugyanakkor óriási potenciál a feldolgozóknak is, hiszen sokkal jobb megtérüléssel kecsegtető, nagy növekedés előtt álló területe lehet ez az ágazatnak.

A pulyka egyik fontos előnye, hogy mind vörös hús, mind fehér hús megtalálható benne.

Továbbá a magas ásványianyag-tartalom és az állatok esetében ritkán említett telítetlen zsírsavak aránya is megkülönbözteti más húsoktól.