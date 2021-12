Jó évet zár a tőzsde, emelkedtek a főbb részvények

Jó éve volt 2021-ben a BÉT-nek: az évet 42 ezer ponton nyitó BUX index ötvenezer ponton van négy kereskedési nappal az év vége előtt. Az esztendő folyamán 56 ezer ponton is járt, s egyúttal az index mindenkori legmagasabb éves zárásának néz elébe. Az emelkedés széles körű volt a részvények között: a nyolc legtekintélyesebb értékpapír – amelyek súlya a BUX indexben nagyobb, mint fél százalék – egy kivétellel erősödött az év folyamán, köztük több új örökös csúcsot is elért.

A legnagyobb részvény, az OTP a tavalyi nehéz év után – amikor a vételára a járvány elején hirtelen a felére, 16-ról nyolcezer forintra esett, majd év végére 13 ezer forintig kapaszkodott vissza –, idén már új örökös csúcsot is el tudott érni: árfolyama novemberben közel húszezer forintig emelkedett. A bankot nem viselte meg a válság, remekül át tudta vészelni azt, a hitelezés továbbra is erősen növekedett, ráadásul a kamatok idén megindult emelkedése is kedvező számára. A néhány napja bejelentett kamatstop ugyan ronthatja a helyzetet, de önmagában nincs nagy hatása: az intézkedés egyrészt vélhetően átmeneti, ráadásul egyre kevesebb hitelest érint, miután az elmúlt években mind többen váltottak a hosszabb kamatperiódusra fixált kamatú hitelekre. Ezt az állam pont azért ösztönözte, hogy ha eljön a kamatemelkedés időszaka, akkor ennek minél kisebb hatása legyen. A banki részvény a csúcspontról 16 ezer forintos árra esett vissza, ami még mindig

nagyjából húsz százalékos emelkedés az év folyamán.

A második legnagyobb papír, a Mol ugyancsak gyötrelmes időszakot élt át tavaly az olajár összeomlása miatt, idén azonban pont az ellenkezője történt: a fekete arany ára nem várt módon többéves csúcsra emelkedett, miközben más energiahordozók még erősebben drágultak. Mindez az évet 2200 forinton nyitó hazai olajpapírnak természetesen jól jött, ára 2800 forintig emelkedett, és az OTP-hez hasonlóan itt is volt a lakosság terheit csökkentő, a részvényárat kedvezőtlenül befolyásoló kormányzati intézkedés – az üzemanyagár-plafon bevezetése –, ennek végül alig lett hatása, miután az olajár csökkenésnek indult, így ismét nyereségessé vált a benzin forgalmazása. A papír 2500 forinton van néhány nappal az év vége előtt, ami összességében 12-13 százalékos emelkedést jelent.

A harmadik nagy részvény, a Richter – a Molhoz hasonlóan – idén új történelmi csúcsot is elért. Az évet 7300 forinton kezdő gyógyszergyári papír kilencezer forint fölött is járt, és nem sokkal lejjebb, 8700 forinton várja az év végét, így közel húsz százalékkal van idei induló ára felett. A papírt az általános nemzetközi tőzsdei hangulat mellett az is segítette, hogy húzóterméke, a cariprazine hatóanyag rendkívül sikeres, és úgy tűnik, ez a következő években is így lesz.

A Magyar Telekom kurzusa az idei év első részében szépen menetelt felfelé: 380 forintos kezdőáráráról közel 440 forintig, de a jegybank kamatemelési ciklusának hatására kissé visszaesett, 410 forintig. Ez teljesen érthető, mivel osztalékpapírról van szó, és ha az intézményi befektetők által elérhető kockázatmentes hozam (az államkötvények hozama) emelkedik, akkor az adott részvénytől is nagyobb hozamot várnak, ami vagy az osztalék emelkedése, vagy a részvényár csökkenése által valósul meg.

Az egyetlen részvény, ami gyengült 2021 folyamán, az OPUS, amelynek árfolyama 300-ról 216 forintra esett vissza. Nagyot nőtt viszont a 4iG értéke, 630-ról 850 forintra, sőt 1100 forintra is felugrott az ára év közben.

A legnagyobb sikert a Masterplast tudhatta magáénak a vizsgált részvények közül: árfolyama megduplázódott,

kétezerről négyezer forintra emelkedett, és közben még 4800 forinton is járt. A Graphisoft Park ugyanakkor tavaly nagyot gyengült, mivel a befektetők féltek, hogy a home office tartóssá válása miatt csökkenhet az irodabérlés iránti igény. Az aggodalmak azonban nem igazolódtak, idén 3100-ról 3850 forintra nőtt a papír ára.