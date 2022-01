Sikeres évet tudhat maga mögött az MDDÜ

Csaknem 160 iparági vállalkozás versenyképességének növeléséhez és exportkészségének ösztönzéséhez járultak hozzá a Magyar Divat & Design Ügynökség (MDDÜ) tavalyi programjai és kezdeményezései – olvasható az ügynökség évértékelő sajtóközleményében. Az MDDÜ 2020-ban a hazánkba berobbant koronavírus-járvány okozta helyzet feltérképezése érdekében kérdőívvel mérte fel a világjárvány divat- és dizájniparra gyakorolt hatásait, melyre közel 400 vállalkozás küldte el válaszát. Az ügynökség kiemelten kezeli az iparági szereplők visszajelzéseit, így 2021-ben is ennek mentén valósította meg projektjeit – hangsúlyozták.

Szintén tavaly dolgozták ki a Nemzeti divatipari stratégiát, a hazai divatipar fejlesztésére irányuló stratégiai munkaanyag előkészítését az MDDÜ végezte.

Az MDDÜ szakmai javaslatai alapján indult el az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) divat- és dizájnipari kkv-k támogatására kiírt 15 milliárd keretösszegű pályázata, amely iránt 2021-ben kiemelt érdeklődés mutatkozott. A konvergenciarégiók vállalkozásait célzó GINOP-1.2.14-20, valamint a Közép-Magyarország régió vállalkozásait támogató VEKOP-1.2.7-20 pályázatok eddig közel 300 divat- és dizájnipari vállalkozást segítettek versenyelőnyhöz.

A tavalyi év az offline események terén is újabb lehetőségeket hozott, melyekre reagálva az MDDÜ újratervezte programjait. Az ügynökség 2021-ben több mint húsz projektet valósított meg, melyek csaknem 160 iparági szereplőt juttattak új lehetőségekhez: friss pályakezdők, piacérett márkák, gyártók, iparági szakemberek, V4-es tervezők és nemzetközi szakmabeliek kapcsolódtak be az MDDÜ programjaiba. Az MDDÜ a hazai események megvalósítása mellett 2021-ben rekordszámú nemzetközi megjelenést tudhat maga mögött. A magyar tervezők Olaszországtól kezdve Franciaországon át, egészen a Közel-Keletig jutottak az MDDÜ támogatásával.

Szeptemberben tíz formatervező alkotásai jelentek meg a Maison&Objet párizsi dizájnvásáron, illetve az MDDÜ első dizájn LAB inkubációs programjában részt vevő hét tervező-gyártó páros alkotásait mutatták be a francia dizájnintézetben a Paris Design Week alatt.

A Nemzetközi Mentorprogram divattervezői a Camera Nazionale della Moda Italianaval kötött stratégiai megállapodásnak köszönhetően 2021-ben két alkalommal mutatkoztak be a Milan Fashion Weeken, majd az MDDÜ a Dubaji Világkiállításon az Expo 2020 Magyarország által megvalósított magyar pavilon mellett egy kreatív héttel hívta fel a figyelmet a magyar tehetségekre. A hazai rendezvények közül az immár ötszörösen díjazott 360 Design Budapest 2021-ben ismét bizonyított, az októberi kiállítás 3200 érdeklődőt vonzott. Az MDDÜ az őszi időszakot szintén a divat- és dizájneseményeknek szentelte: rendezvényeit a Fashion & Design Autumn fogta össze, amely közel nyolcvan divat- és dizájnmárkának biztosított megjelenési lehetőséget.

360 Design Budapest. Fotó: HFDA/The Sparkle Content

Az ügynökség a nemzetközi megjelenésekre kész márkák mellett a feltörekvő, pályakezdő tehetségeket is megszólította. A 2021-ben elindított mentorprogramok a divat és dizájn területén több mint 60 hazai és külföldi szakember bevonásával 53 divat- és formatervezőnek nyújtottak vállalkozásfejlesztési segítséget. A résztvevők az elméleti képzés mellett gyakorlati tapasztalatokkal bővíthették tudásukat. A Design Start tervezői a hazai gyártóknál teljesített szakmai gyakorlatot követően Párizsba, míg az olasz Istituto Europeo di Designnal (IED) közösen indított design Speed mentoráltjai Milánóba látogattak el. Divatoldalon a harmadik Magyar Mentorprogram résztvevői a Young Talents program fiatal tehetségeivel kiegészülve itthon bizonyíthatták tehetségüket és jelentek meg a Budapest Central Europen Fashion Week kifutóin. Gyárlátogatásokkal vette kezdetét a gyártásfejlesztési stratégiai pillér szerves részét képző második Gyártó Mentorprogram, illetve hét sikeres gyártó-tervező együttműködéssel elindult a második design LAB inkubációs program is.

Az MDDÜ-nek kiemelt célja a szektorra jellemző forráshiány kezelése, amelyhez segítséget nyújtott az MFB csoporthoz tartozó Hiventures Kockázati Tőkealapkezelővel kötött stratégiai megállapodás, melynek keretében az ügynökség szakmai partnerként az iparági ágazat fellendítése érdekében szükséges szakmai hátteret biztosítja.

Tavaly több jelentkezés sikeres befektetéssel zárult és a Divat & Design Tőkealap sikeresen diverzifikálódott. A Hiventures és a Startup Campus ismét partnere volt az Ügynökségnek a HFDA Startup program megvalósításában, melyre közel ötvenen jelentkeztek a húszmillió forintos befektetés reményében.

Tavaly új együttműködő partnereket is köszönthetett az MDDÜ: a Magyar Exportfejlesztési Ügynökséggel (HEPA) közel tízre bővült a szakmai partnerségek száma. A tavalyi évben az MDDÜ más szervezetek mellé is állt. A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet munkáját a BCEFW a jegyértékesítésből befolyt kétmillió forinttal támogatta, emellett a divat- és dizájntervezőkkel karöltve a szervezet Adventi adományboltját egyedi termékkel színesítette.

A magyar márkák online értékesítési lehetőségei 2021-ben is bővültek. A Budapest Select Concept Store 2020-as elindulása óta már közel nyolcvan magyar márkának biztosít megjelenési és értékesítési lehetőséget, 2021-ben közel 210 ezer látogatót fogadott és a Metaverzum digitális világában is elérhetővé vált. A HFDA Spotra regisztráltak száma is csaknem 400-ra növekedett, mely további iparági együttműködéseket ösztönöz. Továbbá a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemmel (MOME) közösen, a közép-európai régióban egyedülálló kezdeményezésként létrejött a Budapest Design Material Library.

Az oktatásfejlesztési pillér keretében elindult a Szakképzésfejlesztést támogató program, amely a kreatívipari hiányszakmák presztízsét hivatott visszaállítani.

A 2020-as év komoly kihívások elé állította az iparágat, 2021 azonban új lehetőségeket hozott. A régiós és nemzetközi kapcsolatok erősítése fontos szempont volt a tavalyi évben, az MDDÜ kiemelt figyelmet szentelt a környező országok programokba való becsatornázására, a közös gondolkodásra és a tudásmegosztásra. Az ügynökség 2022-ben is támogatja az iparágat, a magyar divat- és designipar szereplőinek előrehaladását – összegzi a közleményben az MDDÜ.

Borítókép: Szeptemberben tíz formatervező alkotásai jelentek meg a Maison&Objet párizsi designvásáron (Fotó: HFDA/The Sparkle Content)