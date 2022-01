„Világbajnokká” avatták a Puskás Arénát

A Puskás Aréna rekonstrukciója díjat nyert a Mapei referenciaépületek világversenyén – közölte a Mapei-csoport, amelynek leányvállalatai között 19. alkalommal rendezték meg a Reference Grand Prix versenyt, amelyre több száz kiemelkedő pályázat érkezett a világ minden tájáról.

Felidézték: a stadion rekonstrukciója az elmúlt évek egyik legnagyobb sportberuházása volt, a Mapei Kft. a szerkezetépítéstől kapcsolódott be a munkálatokba.

Díjat nyert a grandiózus beruházás Fotó: Mapei

A cég részt vett az épület jellegét meghatározó kard pilonok rögzítésében és lehorgonyzásában, vízszigetelési és betonjavítási munkákban, műgyanta és látszóbeton felületek, valamint burkolat kialakítási munkálatokban.

A beruházás a Magyar Építő Zrt. és a ZÁÉV Zrt. fővállalkozói konzorciumának kivitelezésében valósult meg.

– A Puskás Aréna rekonstrukciója nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő színvonalú beruházás, mégsem volt könnyű dolga. A magyar pályázat monumentális beruházásokkal versengett, ráadásul a szokásosnál is erősebb és szélesebb mezőnyben, mert tavaly a Covid miatt elmaradt a beruházások seregszemléje. Nem is kezdődhetne jobban az év. Büszke vagyok, hogy részt vehettünk ennek a jövőbe mutató épületnek a megalkotásában – fogalmazott Markovich Béla, a Mapei Kft. ügyvezetője.

Borítókép: Puskás Aréna Fotó: Mapei