Osztrák vendégek az atomhivatalnál

Az új atomerőművi blokkok telephelyi sajátosságairól, ezen belül is az ott található vető kérdésköréről egyeztettek osztrák kérésre a Paks II projektben érintett hatóságok és szakemberek február 15-én az Országos Atomenergia Hivatalban (OAH). (A legtöbb földrengést két szomszédos kőzettömeg vetők menti hirtelen elmozdulása okozza.) Az osztrák tanulmány vizsgálata, valamint a szakmai egyeztetések alapján a magyar hatóság közölte:

nem merült fel olyan új, releváns információ, amely a 2017-ben kiadott telephelyengedély felülvizsgálatát indokolná vagy érvényességét megkérdőjelezné.

A hivatal fenntartja azon álláspontját, hogy az elvégzett mérések és elemzések, illetve a benyújtott dokumentáció alapján az új atomerőművi blokkok telephelye megfelel a jogszabályokban foglalt követelményeknek, így az új atomerőművi blokkok építésére alkalmas.

Az OAH meglátása szerint

az osztrák tanulmány – a figyelembe vett jelentős dokumentummennyiség ellenére – nem teljes körű információkon alapszik.

Ezzel szemben, az OAH szakmai álláspontjának kialakítása során jelentősen több adatot, elemzést vett figyelembe. Ilyen volt például a földtani kutatási program teljes dokumentációja, amelyet a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség is megvizsgált, illetve a telephelyvizsgálati és -értékelési program teljes dokumentációja, amelynek megalapozottságát a törvényi előírásoknak megfelelően külső, független szakértők is igazolták. Az új atomerőművi blokkok konkrét műszaki megoldásainak megfelelőségét a jelenleg is zajló létesítési engedélyezési eljárás és az építési engedélyezési eljárások során is vizsgálja a hatóság, hogy meggyőződhessen arról, hogy az alkalmazni kívánt technológiák és tervek megfelelően kezelik-e a telephely sajátos jellemzőit, így például az évtizedek óta ismert, a telephelyet is érintő vető viselkedését és annak létesítményre gyakorolt hatásait akár egy esetleges földrengés során.

A hivatal jelezte, hogy Ausztria nem alkalmaz atomenergiát a villamosenergia-termelésében, és az ilyen projekteket más országokban sem támogatja. Ugyanakkor legalább évente megvitatja az osztrák fél érdeklődésére számot tartó aktuális kérdéseket a Paks II projekt kapcsán is, az elmúlt évben két ilyen alkalom is adódott.

Ezért is érdekes, hogy éppen Ausztriát miért nem hagyja nyugodni az évekkel ezelőtt lezárt telephely-engedélyezés, miért nem jutott hozzá az elmúlt években mindazon adatokhoz, amelyekre az OAH alapozta szakvéleményét, ha az egyeztetés és az információszolgáltatás folyamatos. Erről bizonyosat nem tudhatunk, de érdemes felidézni, miért ellenérdekelt szomszédunk a Paks II beruházás kapcsán. Ahogyan azt korábban a Magyar Nemzetnek Hárfás Zsolt atomenergetikai mérnök kifejtette:

számszerűen is kimutatható, nem áll érdekében Ausztriának, hogy az olcsó osztrák víz­energiának konkurenciát támasszanak a térségben megvalósuló új atomerőművek (ugyanakkor nem tiltakozik az atomenergiát is tartalmazó importáram miatt).

Ennek kapcsán kiemelendő az az összefonódás az osztrák Szövetségi Fenntarthatósági és Idegenforgalmi Minisztérium és a baloldali Jávor Benedek által szakmailag támogatott Energiaklub között, amely szerint a tárca kifejezetten azért támogatja a magyar szervezetet, hogy Paks II ellen jogi eljárásokat indítson – ez már az Energiaklub 2018-as és 2019-es pénzügyi jelentéséből kiderült, és lapunk is beszámolt róla. A szervezetnek Jávor Benedek, a Párbeszéd Magyarországért politikusa, a 2020 január 1. óta a főváros brüsszeli képviseletének vezetője rendszeresen besegít a paksi beruházást támadó tanulmányok írásában is.

Borítókép: A hatóság vizsgálja, hogy az alkalmazni kívánt technológiák jól kezelik-e a telephely adottságait (Fotó: Paks II. Atomerőmű Zrt./Facebook)