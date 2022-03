Izer Norbert: Már több mint egymilliárd online számla érkezett

Több mint egymilliárd online számla érkezett az online számlarendszer 2018. július 1-jei indulása óta – tájékoztatta az MTI-t Izer Norbert. A Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára elmondta, hogy tavaly óta már minden számlára rálát az adóhivatal. Azóta jelentősen meg is ugrott a beérkező számlák száma, 2019-ben átlagosan havonta kétmillió számláról érkezett adat, idén ez a szám már 66 millióra emelkedett.

A kormány 2018. július 1-én debütált gazdaságfehérítő intézkedése amellett, hogy segíti a jogkövető vállalkozásokat, több százmilliárd forintnyi pluszbevételt is hoz az államkasszának. A bevételi adatok tanúsága szerint az online számlarendszer évek óta szolgál a kormány adócsökkentéseinek fedezetéül – húzta alá Izer Norbert.

Míg 2010-ben a feketegazdaság mértéke (az úgynevezett áfarés) 22,3 százalék volt, addig 2020-ban az Európai Bizottság becslése szerint ennek nagysága 6,1 százalékra csökkent, amelyben jelentős szerepe volt a kormány online gazdaságfehérítő eszközeinek, így többek között a 2014. szeptember 1-től bevezetett online pénztárgépnek, a 2015-től alkalmazott elektronikus közúti áruforgalom ellenőrző rendszernek (ekáer), illetve az online számla rendszernek

– sorolta az államtitkár.

Nemcsak az adócsökkentések fedezetét biztosító gazdaságfehérítés miatt lehet az online számlarendszer a 21. század egyik legjelentősebb adóügyi vívmánya, hanem azért is, mert a vállalkozásokat innovációra, digitális újításokra ösztönzi – emelte ki Izer Norbert.

Mint mondta: a rendszer egyik legnagyobb vívmánya az, hogy könnyen át lehet térni az elektronikus számlázásra, amely gyors, egyszerű és még a járványhelyzet idején is biztonságos. Ráadásul a papírszámláról áttérők számlánként akár hétszáz forintot is spórolhatnak. Az adatok azt mutatják, hogy egyre népszerűbb ez a módszer: csaknem minden negyedik számla elektronikus, és több mint 200 ezer vállalkozás használt már elektronikus számlát. Az ügyviteli folyamatok digitalizálásában is segít az online számlarendszer – mondta Izer Norbert.

A vállalkozás lekérdezheti a kimenő és a bejövő számláinak az adatait. A NAV statisztikája pedig igazolja, hogy egyre többen használják ezt a fajta szolgáltatást, hiszen 2022 januárjában több mint 235 ezer vállalkozás kért adatkivonatot erről.

Az online számlázás révén a cégek egyre nagyobb informatikai jártasságra tesznek szert, amely nemcsak az adott vállalkozást fejleszti, hanem jelentős szerepet játszhat Magyarország versenyképességének további növekedésében is – hangsúlyozta Izer Norbert.

Borítókép: Izer Norbert államtitkár (Fotó: MTI/Kovács Tamás)