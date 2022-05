Csak elektromos buszokat gyártana 2030-ra a Daimler

Csak teljesen elektromos hajtású városi buszokat tervez 2030-ra értékesíteni a Daimler német járműipari konszern buszgyártó részlege, a Daimler Buses Európában – jelentette be Till Oberwörder, a részleg igazgatója hétfőn.

A távirati iroda közlése szerint a részlegvezető kiemelte: beruházásaikat arra összpontosítják, hogy az évtized végére teljesen elektromos járművekre álljon át a buszgyártó részlegük Európában.

A Daimler Buses 2018-ban mutatta be a teljesen elektromos eCitaro városi autóbuszt. Oberwörder elmondta, hogy elégedett a modell piaci sikerével: jelenleg több mint 600 eCitaro közlekedik Európa útjain. Nem részletezte viszont az elektromos buszok részarányát a tavaly 18,7 ezres értékesítésen belül.

A belső égésű motorokhoz képest még mindig alacsony az elektromos meghajtású buszok aránya.

A Német Közlekedési Vállalatok Szövetsége szerint a németországi utakon tavaly ősszel közlekedő 35 ezer buszból 1200 volt elektromos hajtású. Oberwörder hangsúlyozta, hogy

a közlekedési átálláshoz nem elég elektromos buszokat gyártani, hanem meg kell teremteni az üzemeltetésükhöz szükséges infrastruktúrát is. Át kell alakítani az autóbuszdepókat, fel kell szerelni töltési berendezésekkel és a javítóműhelyeket is az elektromos járművek kiszolgálásra kell átalakítani. A Daimler Buses ezért nemcsak magát a járművet kínálja, hanem az üzemeltetéséhez szükséges teljes csomagot is, egy e-rendszert.

A Daimler mindazonáltal továbbra is foglakozik a hagyományos belső égésű motorral hajtott járművek továbbfejlesztésével, beleértve a buszokat is. Oberwörder szerint az elektromos mobilitás terén a városi buszok rendelkeznek a legnagyobb növekedési potenciállal.

Borítókép: A Volánbusz is használja az eCitaro e-autóbuszt (Fotó: MTI/Nyíregyháza.hu)