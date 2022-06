Minden eddiginél több irányból indulnak vonatok a Balatonhoz

Közvetlen autóbuszjárat indul Salgótarjánból Siófokra csütörtöktől vasárnapig a 21-es út menti településeket is érintve.

A Szegedről, Kecskemétről és Békéscsabáról nyáron vagy egész évben a Balatonhoz közlekedő járatok menetrendje is módosul, hogy minél több településről és minél kedvezőbb csatlakozási lehetőségekkel utazhassanak a nyaralók.

A Dél-Dunántúl térségében is folytatódik a Balaton elérhetőségének fejlesztése. Többek között a rendkívüli népszerű Pécsről és Komlóról Balatonlelle és Fonyód érintésével Balatonmáriafürdőig közlekedő autóbuszjárat idén nyáron péntekenként is jár, hétvégén pedig Zalakarosig meghosszabbítva biztosít közvetlen utazási lehetőséget. Pécsről és Kaposvárról pedig már nemcsak a kora reggeli és délelőtti, hanem a délutáni időszakban is eljuthatunk a tó Balatonlelle és Keszthely közötti településeire.