„Nem szoktak így felépíteni egy kárpitozott bútort, ahogy mi tettük”

– Elnézést a zavarásért, egy fénykép erejéig le lehet ülni arra a kiállított kanapéra? – kérdeztem a Műcsarnok biztonsági őrét, aki a terem sarkából egykedvűen szemlélte a látogatókat. – Nem – hangzott drákói válasza. – Akkor sem, ha ők tervezték és készítették? – mutattam két interjúalanyomra. – Kizárt dolog. Akkor sem – mondta az őr, ami után feladtam és visszaballagtam Hevesi Annabellához, az IO Line and ­Round Stúdió egyik tulajdonosához és vezető tervezőjéhez, valamint Jónás Csabához, a Kárpitos Partner Group Bt. tulajdonosához.

Fotó: Bach Máté

A tervezőnő és a kárpitosmester közös alkotását, a Dedas moduláris ülőbútorcsalád egyik legszínesebb darabját a Műcsarnok Közös Tér – II. Ipar- és Tervezőművészeti Nemzeti Szalon 2022 című kiállításán lehet megcsodálni. A két szakember a Magyar Divat- és Designügynökség (MDDÜ) 2021-es Design LAB nevű pályázatán indult és nyert ezekkel az ülőbútorokkal, ahol állami segítséggel találhatnak egymásra a tervezők és a kivitelezők elképzelései. A nyertes pályázók mindemellett komoly szakmai és anyagi segítséget is kaptak terveik megvalósításához.

Körök és négyzetek

Az IO és a Kárpitos Group koprodukciójában elkészült ülőbútorok a kör és a lekerekített négyszögek játékos elrendezése miatt vonzzák a szemet. A bútorcsaládot elsősorban közönségforgalmi terek berendezési elemének szánták, így bármely hosszúságban elkészülhetnek, szétszedhetőek, könnyen javíthatóak, ezzel is kitolva a termék életciklusát. A tervezés során a világon egyedülálló kárpitot alkalmaztak, amely elég rugalmas a varrásmentes borításhoz.

A bútor mögött meghúzódó inspirációról Hevesi Annabellát, a tárgy designerét, okleveles formatervező művészt faggattam. A tervezőnőt Lantos Ferenc zománcművészete ihlette, Lantos a 60-as és 70-es években zománcművészeti alkotótáborokat vezetett és szervezett Bonyhádon. A művész egyik fontos témája volt a kör és a négyzet viszonyrendszere. – A két alakzatot a nő és a férfi leképezéseként is értelmezte. Ezeket a formákat fragmentálta és rakta össze ismét különböző formációk­ban – fejtette ki Hevesi, aki kiemelte: a megalkotott ülőbútoron a négyzet nőiesebbé vált, aminek nemcsak az az oka, hogy egy bútornak vizuálisan is puhának kell lennie, hanem mert a kortárs designra is ez a tendencia jellemző. A tervezőnő az iPhone-t hozta fel hétköznapi példaként mint gyakran használt tárgyat, és amelynek szintén lekerekített a formája.

Hevesi Annabella 2016 óta dolgozik formatervezőként, 2017 óta pedig tértervezéssel is foglalkozik. A ­MOME-n szerezte mesterszakos diplomáját 2020-ban. Első belsőépítészeti munkája hazai (Arthungry) és nemzetközi (A’design award) díjat is nyert, valamint több nemzetközi szakmai kiállításon is bemutatta már bútorter­veit. Legutóbb a Magyar Állami Operaház felújításához kapcsolódóan tervezett kortárs egyedi ülőbútor-kollekciót, mely az Opera-kollekció nevet viseli.

A kárpitosmester akcióban

Amikor Jónás Csabát a bútor bevonatáról, a kárpitról kezdtem faggatni, elhárította a választ: ha elmondaná, akkor utánozni tudnák. Hozzátette: a legnagyobb kihívást talán az jelentette, miként alkossák meg a bútor íveit, illetve a töltőanyagok sűrűsége okozott még fejtörést. – A hengeres ívek, az egyenes felületek létrehozásához olyan fogások kellenek, amit nagyon kevesen tudnak – hangsúlyozta Jónás Csaba, aki olyan kiemelkedő munkákon is dolgozott, mint az elegáns Four Seasons Hotel Gresham Palota lobby terében található egyedi tervezésű kárpitozott pihenőpad. Az itteni munka során ismerkedett meg az IO Line Stúdióval, valamint Hevesi Annabellával és Bella Gáborral.

– Több hónapos kutatómunka volt, míg mi magunk is rájöttünk, miként lehet megalkotni ezt a bútort – mondta Hevesi Annabella. Az egyik probléma például, hogy nem öntött szivacsból akarták megalkotni a darabra jellemző térgörbe formákat, mivel ez roppant költséges lett volna. – Egy öntőszerszám legalább ötmillió forint, és egy bútorhoz három kellene, mert háromféle szivacs van benne – világított rá a tervezőnő. Végül rájöttek, miként tudják szabott szivacsból kialakítani a vágyott formát, aminek az is lett az előnye, hogy így fenntarthatóbb bútort alkottak.

További nehézséget jelentett a támlákon megjelenő lencseszerű körív megalkotása, illetve az is, hogy a bútor varrásmentes kialakítású. Az eredmény nemcsak esztétikus, de különleges is lett. – Nagyon rendhagyó, nem szoktak így felépíteni egy kárpitozott bútort, ahogy mi tettük, legalábbis mi nem tudunk róla – mondta Hevesi Annabella.

– Amikor először láttam a terveket, akkor elgondolkoztam rajta, hogy „de ezt hogyan?” – folytatta Jónás Csaba. A kárpitosmesternek három-négy éjszakája is ráment, mire megálmodta, miként kellene csinálni, közben természetesen rengetegszer egyeztetett a tervezővel. Hevesi Annabella a bútordarabok további érdekességére hívta fel a figyelmet, amikor elárulta, hogy az egyszínűnek tűnő verziókban is két-három színű szálból készült a kárpit, így bizonyos szögekből változik a szín és változik a formán az árnyalat.

Hol lehet kapni?

Hevesi Annabella és Jónás Csaba úgy tájékoztattak, hogy elsőként a Budapest Select Store-ban lehet majd kapni az ülőbútorukat. A Budapest Select egy ernyőmárka, amelyet az MDDÜ hozott létre, és amelynek online és hagyományos boltjában az ügynökséggel együttműködő vagy az általuk felkarolt vállalkozások árulhatják termékeiket.

A kereskedelem egyébként egy olyan terület, amelyen a két vállalkozó kevésbé érzi otthonosan magát. – Mi nem kereskedők vagyunk, ehhez más tudás és eszköztár szükséges, ugyanakkor több nemzetközi bútorforgalmazó cég van, amelyik nem foglalkozik gyártással, ellenben a saját brandjük alatt nagyon szívesen értékesítik a bútorokat, és első körben őket szeretnénk elérni – mondta el Hevesi Annabella a kezdeti lépésekről. Hozzátette: természetesen szívesen működnek együtt hazai kereskedő cégekkel is, ha kapnak ilyen megkeresést.

Design LAB 2021 A Magyar Divat & Designügynökség 2021 tavaszán második alkalommal indította el a Design LAB inkubációs programját, amelynek új termékei 2022 első negyedévére készültek el. A programnak köszönhetően hét gyártó-tervező páros kapott támogatást. A hat hónapos gyártási folyamatot követően kifejezetten innovatív, szériaérett termékek születtek. Az Árkossy Bútor Kft. és Horváth Máté közreműködésének köszönhetően jött létre a Jean inas, ami egy mára kissé elfeledett bútor, a szobainas újragondolása. A Flaar Mérnöki Tervező és Szolgáltató Kft. és Juhos Lehel közös munkájának eredménye a Horizon szénszál erősítésű kompozit asztal. A Kárpitos Partner Group Bt. és Hevesi Annabella nevéhez fűződik a Dedas moduláris ülőbútorcsalád. A Meshlin Composit Zrt. és Temesi Apol a Sound Wool akusztikai panel kialakításán dolgozott. A Rotte Kft. és Kele Sára közös projektje a CoTangens bútorcsalád. A Sixay Bt. és Horváth Máté kollaborációja az UPP! ergonomikus irodabútor család. Az Üvegmanufaktúra Kft. és a Position Collective létrehozta a CEL lámpacsaládot.

Borítókép: Hevesi Annabella és Jónás Csaba (Fotó: Magyar Nemzet/Bach Máté)