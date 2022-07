Kína fékezte a Tesla termelését

A Tesla 254 ezer autót értékesített a második negyedévben, ami 18 százalékkal elmarad az első negyedévi adattól. Kétségtelen, hogy a teljes iparág megszenvedte a negyedévet, hisz átlagosan 21 százalék a visszaesés, ezen belül az eladásokat tekintve legnagyobb amerikai gyártó, a General Motors 15 százalékos csökkenésről számolt be. A többi gyártónál a drámai áremelkedés is szerepet játszhatott az eladások mérséklődésében: a vásárlók már megfontolják, hogy sokkal drágábban megvegyék-e a belső égésű motorral működő autókat, miközben a benzinár is csúcsokat dönt.

Ilyen körülmények között növekszik az elektromos autók iránti kereslet, ráadásul ott az áremelkedés is kisebb volt, hisz alapvetően egy sokkal egyszerűbb, lényegesen kevesebb alkatrészt igénylő berendezésről van szó, melynek ára jórészt a hozzá szükséges akkumulátorok árától függ. Így a Tesla termékeire lenne bőven kereslet, azonban a gyártás a negyedévben komoly akadályba ütközött. A céget érzékenyen érintette ugyanis, hogy Sanghajban a páratlanul szigorú járványügyi korlátozások miatt hosszú időre bezárták a gyárakat, köztük a Tesláét is.

Márpedig a kínai gyár a Tesla második üzeme, amely már közel teljes kapacitással működik, miközben a Berlin melletti és a Texas államban lévő austini gyár termelése még a felfutási szakaszban van. Így a hatás olyan lett, mintha nem is négy, hanem három gyár közül esett volna ki egy, és ez valóban rendkívüli esemény, amelyre nem lehetett felkészülni, hisz korábban például a kaliforniai gyárat rövidebb időre zárták be a járvány miatt, amíg ki nem dolgozták a megfelelő biztonsági intézkedéseket.

Kína ugyanakkor nemcsak a gyártás, hanem az értékesítés szempontjából is döntő a Teslának: az összes gyártott jármű 40 százalékát ott adja el. Elemzők szerint ha nem kényszerül szüneteltetni a termelést, hetvenezerrel több autót gyártottak volna a kínai gyárban, így a negyedéves adat elérte volna a 324 ezret, ami megfelelne a dinamikus negyedévenkénti növekedés során megszokott adatnak. Mindazonáltal a cég jelezte, hogy

júniusban már minden korábbi hónap adatát meghaladó volt a termelés, és bíznak abban, hogy nem lesznek további fennakadások, így teljesíteni tudják az évi ötvenszázalékos növekedést.

A Tesla hosszabb távon is arra számít, hogy ez az ütem fenntartható egészen addig, amíg a cég el nem éri az évi tízmillió darabos szintet. Ez pedig még messze van, hisz nemrég került sor az egymillió darab átlépésére (igaz, pár éve sokan ezt is lehetetlennek tartották). Az idei terv másfél milliós, de az első negyedév után nem zárták ki a kétmillió körüli szintet sem, erre most már valószínűleg nem sok esély van. Azonban, ha reális az éves 50 százalék, 2027-ben már meglenne a tízmillió fölötti adat, és ez az, amit lényegében a részvényárfolyam áraz, még úgy is, hogy a csúcshoz képest nagyjából 45 százalékkal visszaesett a kurzus.

A céget a a beszállítói láncok akadozása is érzékenyen érinti, nemcsak a gyártás lassítása, hanem a költségek növekedése által is. A berlini és az austini üzem óriási beruházás, melyek még nyelik a pénzt, ugyanakkor a vártnál lassabb termelésfelfuttatás lassítja ezen összegek várt megtérülését. Rövid távon így a Tesla profitja is kisebb lehet a vártnál, ugyanakkor a hosszú távú lehetőségeket ez érdemben nem befolyásolja. A többéves nagy felfutást az veszélyeztetheti csak, ha más gyártók is Tesláéhoz hasonló népszerűségre tesznek szert, elhódítva így a piac egy részét a jelenlegi legnagyobb gyártó elől.

Ami a részvényár csúcshoz képesti csökkenését illeti, az nagyjából megfelel a tőzsdei folyamatoknak. A piacok tavaly az utolsó negyedévben tetőztek, majd az idei első félévben jelentős mértékben estek, amit teljes mértékben indokol a jegybankok különösen laza monetáris politikájának megszűnése, majd gyors szigorításba váltása. A nagy emelkedésben élenjáró részvények nagyobbat is estek, de a Tesla még így is járvány előtti árfolyamának sokszorosát éri, így a befektetőknek egyelőre nincs különösebb okuk az aggodalomra.

