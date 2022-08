Extrém szárazság sújtja Franciaországot

Már eddig is óriási problémákat okozott Franciaországban a rendkívüli szárazság, szinte az összes megyében vízkorlátozást rendeltek el. A környezeti átmenetért felelős miniszter augusztus 5-én tett nyilatkozata szerint több mint száz településen már ivóvíz sincs, a helyzet azonban tovább romlott. Már a legnagyobb francia folyók is érintettek, a hajózható vízi utakat kezelő Voies Navigables de France (VNF) adatai szerint közel 580 kilométernyi vízi útvonal van zárva az általa kezelt 6700 kilométernyi folyóból, írja a Le Figaro. A lap arról is beszámol, hogy a Rajna vízhozama drasztikusan csökkent, a VNF július végén Strasbourgban az átlagos vízhozam felét mérte.

A teherhajók kénytelenek a harmadára csökkenteni rakományukat, hogy a hajó alja ne érje el a folyó medrét. A folyó szintje a német területen még kritikusabb. A Die Welt című lap beszámolója alapján a kereskedelmi szempontból kiemelten fontos Kaub térségében a vízszint csupán néhány centiméterre van attól, hogy járhatatlanná váljon a folyó.

A Berenberg befektetési bank szerint a kialakult helyzet miatt sokkal nehezebbé válik az orosz gáz alternatívájaként használandó szén szállítása is, melynek körülbelül egyharmada a Rajnán történik.

Franciaország délnyugati régiójában is nagy gond van a folyókkal. A Garonne vízhozama általában 70-100 köbméter/másodperc szokott lenni ilyenkor, most azonban csak 40, emiatt 25 millió köbméter vizet kellett pótolni a víztározóban tartalékon lévő 80 millió köbméterből. A Le Figaro kiemeli, hogy a Garonne rendkívül fontos szerepet tölt be a régióban, ugyanis több mint egymillió lakost lát el ivóvízzel, a környék mezőgazdasági területein pedig 70 000 hektárt öntöznek a folyó vizéből, továbbá a Golfech atomerőművet is azzal hűtik.